L'Unsa demande le maintien du confinement avec écoles fermées

Considérant que la situation sanitaire au fenua reste préoccupante, le syndicat majoritaire chez les enseignants, UNSA Education Polynésie, demande un prolongement du confinement et le maintien de la fermeture des établissements scolaires pour au moins les deux semaines à venir, dans une lettre adressée aux autorités du Pays et de l’Etat et datée de mardi. Dans ce cas de figure, et avant que ne débute la période de vacances scolaires le 13 septembre, le syndicat précise que la continuité pédagogique avec les enseignements à distance sera maintenue la semaine prochaine. "Il faut, en effet, la conserver afin de soutenir l’élan impulsé par l’investissement des personnels et l’implication des élèves et de leurs familles", indique le syndicat dans la lettre.

Courrier Unsa Educ Pf-prpf Mea Hc Vr 30082021 by Valentin Guelet on Scribd