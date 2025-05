L'Ukraine subit une attaque record de drones

Kiev, Ukraine | AFP | lundi 26/05/2025 - L'Ukraine a subi une attaque impliquant le nombre record de 355 drones dans la nuit de dimanche à lundi, après un week-end de frappes massives au cours duquel Donald Trump a accusé Vladimir Poutine d'être "complètement fou".



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé lundi "l'impunité" de la Russie, qui envahit depuis trois ans son pays, et exhorté les Occidentaux à renforcer leurs sanctions pour la "priver" des ressources lui permettant de continuer cette guerre.



"C'était déjà la troisième nuit d'affilée de terreur russe combinée - avec des drones d'attaque et des missiles", a-t-il dénoncé sur les réseaux sociaux.



"Seul un sentiment d'impunité totale permet à la Russie de porter de tels coups et d'en augmenter constamment l'ampleur", a-t-il ajouté.



A Kiev, le bruit fait par les drones et les tirs de la défense antiaérienne ont résonné pendant l'alerte qui a duré plus de six heures, jusqu'au petit matin, ont constaté des journalistes de l'AFP.



L'un d'eux a entendu des explosions, avant d'observer la destruction en plein vol d'un drone qui a fait tomber des débris incandescents sur la ville.



Dimanche, peu avant ces dernières attaques, le président américain a affirmé que son homologue russe était "devenu complètement fou", durcissant le ton contre Moscou après deux nuits de frappes massives russes sur l'Ukraine, malgré des appels à une trêve.



- "Surcharge émotionnelle" -



Donald Trump martèle vouloir une fin rapide de la guerre entre Kiev et Moscou mais, malgré son optimisme affiché encore le 19 mai après une conversation téléphonique de près de deux heures avec son homologue russe, les bombardements se sont intensifiés avec 13 morts côté ukrainien dimanche matin.



"J'ai toujours eu de très bonnes relations avec (le président) russe Vladimir Poutine mais quelque chose lui est arrivé. Il est devenu complètement FOU !", a écrit M. Trump sur le réseau social Truth Social.



Le Kremlin a répondu en assurant lundi que Vladimir Poutine défendait la Russie et a attribué les propos du président américain à une "surcharge émotionnelle".



"Le président Poutine fait ce qu'il faut pour assurer la sécurité de la Russie", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, au cours de son briefing quotidien, qualifiant ces frappes de mesures de "riposte" aux attaques de drones ukrainiennes sur le territoire russe.



Il a aussi assuré que la Russie appréciait les "efforts" de l'administration Trump pour l'organisation de récentes négociations directes ukraino-russes à Istanbul.



"C'est un moment important, qui s'accompagne d'une surcharge émotionnelle pour tout le monde et de réactions émotionnelles", a estimé Dmitri Peskov.



Le chef de l'Etat français Emmanuel Macron a quant à lui déclaré lundi souhaiter que la "colère" de Donald Trump qui a, selon lui, réalisé que Vladimir Poutine lui avait "menti", se "traduise en actes" et vouloir qu'une "date butoir" soit fixée à la Russie pour un cessez-le-feu.



Dans le même temps, le chancelier allemand Friedrich Merz a jugé que le président russe considérait une offre de discussion comme une "faiblesse".



- Localités occupées -



L'armée russe a intensifié ces derniers jours ses bombardements aériens en Ukraine, mettant à dure épreuve la défense antiaérienne de ce pays.



Dans la nuit de dimanche à lundi, la Russie a déclenché une attaque combinée impliquant 355 drones, un "record" depuis le début de l'invasion en février 2022, et neuf missiles de croisière, a expliqué l'armée de l'air ukrainienne.



Les neuf missiles ainsi que 233 drones ont pu être abattus, tandis que 55 autres drones ont été victimes d'un brouillage ou sont tombés sans faire de dégâts, selon l'armée de l'air.



Dans la région d'Odessa (sud), des drones ont touché des immeubles résidentiels, blessant légèrement un adolescent, a souligné le gouverneur régional.



Dans l'ouest, à des centaines de kilomètres de la ligne de front, quatre entreprises et 18 maisons privées ont été endommagées, selon les autorités.



Dans la région de Kharkiv (nord-est), une frappe de drones a atteint une entreprise privée, provoquant un large incendie, a relevé le parquet régional.



La nuit précédente, l'Ukraine avait subi une attaque combinée de 69 missiles et 298 drones, qui avait fait au moins 13 morts, dont trois enfants.



Dans la nuit de vendredi à samedi, la Russie avait lancé 250 drones et 14 missiles sur son voisin ukrainien.



Sur le terrain, l'armée russe qui occupe 20% du territoire ukrainien dans l'est et le sud, continue sa lente avancée.



Lundi, le ministère russe de la Défense a revendiqué la prise de deux localités dans la région ukrainienne de Soumy (nord-est), frontalière de la Russie et où cette dernière a dit vouloir créer une zone tampon pour empêcher des incursions ukrainiennes sur son territoire.



Samedi, le ministère avait fait état de la prise d'une localité proche, celle de Loknia.