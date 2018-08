L'UPF met en place un point de covoiturage pour ses étudiants

PAPEETE, le 31 août 2018 - Dans le cadre de sa politique « campus éco-responsable », l’UPF met en place un système de covoiturage spontané et solidaire fonctionnant sur la base d'une entraide entre tous les étudiants et personnels du campus



Avec la rentrée des classes, souvent arrivent aussi les problèmes de transport. Depuis la reprise des cours à l'UPF, mais aussi au lycée, de nombreuses publications concernant les problèmes de transport en commun fleurissent sur les réseaux sociaux.

En effet, l’Université de Polynésie française, située dans les hauteurs d’Outumaoro à Punaauaia, n’est desservie que par une ligne de bus qui la relie à Papeete – ce qui oblige les usagers venant de la côte ouest à faire un grand détour par la ville. De nombreux étudiants se rendent donc à l’UPF en voiture. Or nombreux sont ceux qui viennent seuls dans leur voiture, résultat des courses : la circulation sur le campus est encombrée aux heures de pointe, et le parking presque toujours saturé.



Ainsi, c'est pour tenter de palier ces problèmes que l’UPF vient de mettre en place un système de « covoiturage spontané ». Un espace a d'ailleurs été aménagé à cet effet. Un panneau de signalisation coloré et attractif a été installé à l'entrée du parking.