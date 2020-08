L'UPF, mal classée mais adaptée au fenua

Beaucoup de bac pro et de bac techno rejoignent l'UPF, ont-ils d'autres choix ?

Leur solution c'est souvent l'université, et on ne les refuse pas, ils ont leur place chez nous. Mais on a une pyramide bac généraux, bac pro et bac techno qui n'est pas du tout comparable à ce qu'on trouve en métropole. Les bac pro n'ont presque aucune chance de réussite en licence générale. On a mis en place des filières de DUT pour pouvoir les accueillir, mais c'est certains bac techno qui réussissent. Pas tous. On a beaucoup d'échecs de ce côté là.



C'est normal si l'UPF est toujours dans les derniers ?

En valeur absolue, on sera toujours dans les derniers, comme toutes les universités d'Outre-mer parce qu'ils ont la même problématique que nous : beaucoup de bac pro et de bac techno. Après, le ministère de tutelle fait une correction de ces chiffres en fonction des types de baccalauréat (L, S, ES) et des origines socio-professionnelles. Autant on est systématiquement dans les derniers en données brutes , autant en données corrigées on arrive en milieu de tableau. Un étudiant qui arrive d'un bac général réussi à peu près aussi bien que ceux de métropole. Si on regarde les chiffres de manière brut, en valeur absolu, on sera toujours dans les derniers, et on y restera très honnêtement.



Les critères de Thotis ne sont pas pertinents ?

Ils ne sont pas adaptés à une université de notre taille, et des étudiants que nous avons. Pour moi ce qui est significatif, c'est qu'on trouve systématiquement les universités des Outre-mer tout en bas de ces classements-là, précisément parce qu'elles ont des typologies différentes de la métropole.



Qu'est-ce que l'UPF peut faire pour tirer ces chiffres vers le haut ?

On a ouvert pas mal de DUT, mais ils ne sont pas comptabilisés dans ces classements qui ne tiennent compte que des licences et des masters. On a aussi ouvert quatre licences professionnelles ou on recrute essentiellement des bacs technos (STMG), il y a un effort qui a été fait par le pays sur l'accueil des bac pro en BTS. Ensuite on a mis en place des parcours adaptés pour les néo-bacheliers dont les compétences ne sont pas suffisantes pour intégrer une première année, là on leur impose de passer par une année intermédiaire de préparation, où ils reprennent les bases et où ils sont très encadrés.



Etant donné que les classements ne comptent que les licences et les masters, comment améliorer les résultats de ce côté là ?

Je ne sais pas trop où est notre marge de progression. Nous sommes une université de proximité, et on est la seule université. On a 13 licences, mais on ne fait pas tout, et on ne peut pas tout faire.