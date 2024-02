L'UPF informe sur la filière qui prépare aux grandes écoles

Tahiti, le 15 février 2024 – L'université de Polynésie française (UPF) organise, le jeudi 29 février à 17h30 une réunion d'information pour les lycéens et leurs familles sur la filière CUPGE, le cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles, par la voie Maths-Physique.



Pour ceux qui sont intéressés par la filière CUPGE qui prépare aux concours d'entrée des grandes écoles comme les Mines, Ponts, Centrale, Supélec ou l'ENAC pour ne citer qu'elles, rendez-vous à 17h30 le jeudi 29 février en Amphi A2 à l'Université de Polynésie.



Le cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles est une filière d'excellence qui existe depuis cinq ans à l'UPF et qui permet d'offrir aux meilleurs bacheliers du fenua les mêmes opportunités de réussite que leurs camarades en métropole.



Depuis sa création en 2017, chaque promotion du CUPGE obtient un taux de réussite de 96% aux concours et ses étudiants intègrent de prestigieuses écoles comme ENS Ulm, Centrale Lille, Mines Saint-Etienne ou encore ENAC Toulouse. La réunion sera animée par le responsable du CUPGE-MP également ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm et sera suivie d'une séance d questions-réponses.