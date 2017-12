L'UE lance une coopération militaire renforcée avec 25 Etats membres

Bruxelles, Belgique | AFP | lundi 11/12/2017 - Vingt-cinq pays de l'Union européenne ont formellement lancé lundi une "coopération" militaire inédite pour développer des équipements et des armements ou faciliter des opérations extérieures, avec pour ambition affichée de relancer l'Europe de la Défense.



Seuls Malte, le Danemark et le Royaume-Uni ne participent pas à cette "coopération structurée permanente" (CSP) en matière de défense, qui est assortie d'une liste de 17 projets qui devraient être mis en place dans les mois à venir.

Parmi ses projets, la mise sur pied d'un "noyau de réponse aux crises" devant accélérer le déploiement de troupes lorsque l'Union crée une opération militaire d'urgence -- un projet conduit par l'Allemagne -- ou le développement de "radiologiciels" communs pour permettre aux troupes des différents pays européens de communiquer plus facilement sur le terrain, dirigé par la France.

Parmi les autres chantiers sur la table, plusieurs pays veulent créer un commandement médical européen qui permettra de mieux gérer certaines ressources et équipements médicaux rares en soutien aux opérations extérieures de l'UE, ou le développement d'un robot sous-marin de détection de mines.

Depuis l'échec de la mise en place d'une Communauté européenne de Défense (CED) il y a 60 ans, les Européens n'ont jamais réussi à avancer dans ce domaine, la plupart des pays gardant jalousement la main sur ce qui, à leurs yeux, relevait strictement de la souveraineté nationale.

Mais une succession de crises depuis 2014 (annexion de la Crimée par la Russie et conflit dans l'est de l'Ukraine, vague de réfugiés), puis le vote du Brexit et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump ont changé la donne.

Ces mesures "jettent les fondements d'une Union européenne de la Défense. L'Europe ne peut et ne doit sous-traiter notre sécurité et défense", a salué le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans un communiqué.

"Le Fonds européen de défense, que la Commission européenne a proposé, complétera ces efforts et agira comme une incitation supplémentaire à coopérer en matière de défense, avec des financements potentiels pour certains des projets présentés aujourd'hui", a assuré M. Juncker.

Ce fonds novateur pour l'exécutif européen, qui s'était toujours gardé d'intervenir dans un domaine sensible et éloigné de la sphère économique et sociale, doit être doté à partir de 2020 d'1,5 milliard d'euros par an pour des projets de recherche, mais aussi des achats en commun ou le développement de prototypes impliquant gouvernements et entreprises de l'UE.

Les 28 pays de l'UE devraient formellement approuver la création de ce fonds mardi, selon la Commission. Ce vote devrait ouvrir la voie à des négociations avec le Parlement européen, qui doit donner son feu vert.