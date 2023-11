L’Olympique de Pirae remporte les Interclubs

Tahiti, le 13 novembre 2023 - La piscine Pater a accueilli samedi et dimanche les Interclubs toutes catégories en bassin de 25 mètres. L’équipe 1 de l’Olympique de Pirae s’est imposée au classement général (hommes + femmes) devant celles du Cercle des Nageurs de Polynésie qui a réalisé le meilleur total chez les hommes et de I Mua Papeete leader chez les dames.



Affluence record ce week-end à la piscine Pater avec la participation de 200 nageurs représentant les quatre clubs de Tahiti en lice aux Interclubs 2023, l’Olympique de Pirae (OLP), le Cercle des Nageurs de Polynésie (CNP) I Mua Papeete et Fenua Sauvetage Natation (FSN). Chaque équipe était composée de dix membres avec huit formations engagées chez les dames et douze chez les messieurs, l’Olympique de Pirae participant en force avec dix équipes en lice au total. Le club vainqueur de la compétition est déterminé par l’addition des points hommes + femmes pour chaque équipe.



Les Interclubs, compétition d’audience régionale mais aussi nationale dans la mesure où toutes les régions françaises métropolitaines et d‘outre-mer organisaient leur réunion ce week-end, le classement national devant être établi dans la semaine, ont vocation à mettre en avant la dynamique des clubs. Au terme des Interclubs 2022, I Mua vainqueur à Tahiti chez les dames avait pris la 72è place sur 160 au titre de la Nationale 2, le Cercle des Nageurs de Polynésie obtenant une remarquable 10è place chez les messieurs sur les 160 équipes engagées en Nationale 2, les garçons de l’Olympique de Pirae faisant presque aussi bien en terminant 15è.



Un record de Polynésie pour l’OLP en relais



Vainqueur au classement général final en 2022, le Cercle des Nageurs de Polynésie a dû cette année céder sa place à l’Olympique de Pirae au palmarès des Interclubs tahitiens. Deuxième chez les dames et les messieurs pour cette édition des Interclubs, l’équipe 1 de l’OLP a réalisé le meilleur total avec un capital de 24 162 pts pour devancer l’équipe 1 du CNP de 470 points. La réunion n’a pas, comme c’est régulièrement le cas lors des compétitions de natation, engendré beaucoup de performances de référence sur les tablettes des records, mais notons tout de même l’établissement d’un record de Polynésie. Celui-ci a été l’œuvre du relais de l’OLP composé de Kahaia Guion Roirau, Hereiti Moro, Hawaiki Moro et Heimaruiti Bonnard qui ont porté le record de Polynésie du 4 x 100 m. 4 nages féminin à 4’ 39’’ 81 en bassin de 25 mètres.



Les membres de la sélection tahitienne de natation qui prendront mercredi la direction de Honiara pour participer aux Jeux du Pacifique 2023 aux Îles Salomon avec beaucoup d’ambitions seront absents du prochain rendez-vous du calendrier lors de la Tahiti Nui Cup qui aura lieu le week-end prochain à Tipaerui. Mais celui-ci ne manquera pas d’intérêt car il est qualificatif pour les Championnats de France benjamins programmés en décembre à Chalons-sur –Saône et sept jeunes nageurs tahitiens ont déjà réalisé des temps de qualification. La liste pourrait s’agrandir encore en fin de semaine.