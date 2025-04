L’Octo Fighting League réussit son pari

Tahiti, le 27 avril 2025 - Après avoir dû trouver un lieu pour son événement au dernier moment, l’Octo Fighting League a organisé sa soirée de MMA à la salle Maco-Nena de Papeete, samedi. Un pari réussi pour l’organisateur Enzo Brigato. Grâce à sa passion et à son dévouement, les combattants ont pu s’exprimer dans la cage pour le plus grand bonheur du public, venu nombreux. Un véritable succès pour un sport en quête de reconnaissance.



Il a fallu énormément de patience et de résilience, beaucoup d’engagement et de persévérance pour que la soirée de gala de l’Octo Fighting League ait finalement lieu, samedi. Après avoir reçu un refus de la mairie de Paea à quelques jours de l’événement, Enzo Brigato, organisateur de la soirée, a dû trouver les ressources nécessaires pour que les combattants, venus parfois de loin, puissent vivre leur passion et la partager devant le public. “Il y a eu du stress quand on a reçu la nouvelle à deux semaines de l’événement. J’étais triste pour les athlètes qui s’étaient beaucoup préparés pour cette soirée et qui n’allaient pas pouvoir montrer leur passion pour ce sport. Je ne voulais pas les décevoir ni perdre la confiance qu’ils avaient en moi ”, confie Enzo Brigato. Avec beaucoup de soulagement, il était heureux d’avoir trouvé les solutions pour rendre ces combats possibles : “On savait qu’il ne nous restait pas beaucoup de temps, mais on n’a rien lâché. On a entamé les démarches nécessaires et la mairie de Papeete a donné son accord pour que nous puissions faire le gala ici, dans la superbe salle Maco-Nena. Merci vraiment à eux de nous avoir permis de faire cette soirée, de permettre à des amoureux du sport et à des athlètes de s’exprimer.”



Des athlètes qui se sont énormément investis dans ces combats, en s’entraînant très dur pour un sport qui connaît de plus en plus d’adeptes en Polynésie. Rempli de valeurs et de respect, ce sport de combat attire des pratiquants de plus en plus jeunes grâce à ses règles strictes et à son encadrement sécurisé. “C’est vrai que c’est un sport très exigeant physiquement, avec des coups portés, des prises au sol et des soumissions. Mais comme tous les sports de combat, il y a beaucoup de respect entre les combattants, de discipline et de sécurité. Les arbitres sont formés pour cela et gèrent les combats de la meilleure des manières.”



La preuve en est avec la présence de Yannick Hartmann, cadre technique de la Fédération polynésienne de lutte, MMA, BJJ et disciplines associées (FPLAJDA), qui était l’un des arbitres de la soirée.



Des combats de haut niveau



Au niveau des combats, douze oppositions étaient proposées, dans plusieurs catégories et sous deux formes différentes : le MMA classique (combat au sol et debout) et le striking, un combat pieds-poings. Un programme de haut niveau, avec des combattants venus de loin : trois Wallisiens et un Colombien vivant en Nouvelle-Zélande étaient présents pour affronter nos ‘aito.



Pour débuter la soirée, une démonstration pédagogique de sport de combat entre deux jeunes Tahitiens, Kahuna et Hihau, a prouvé que ce sport, bien encadré, est accessible à toutes et à tous. Une belle démonstration pour un sport sain, prêt pour son développement et sa formation. La soirée a aussi vu la confirmation d’une future pépite du MMA polynésien, Mateo Pina, qui représentera le pays lors des prochains Mondiaux d’Abu Dhabi en juillet, dans la catégorie des -57 kg. Il a remporté son combat face à Alexandre Ruiz Chin Loy :

“Au début du premier round, je le domine en lui mettant quelques bons coups, mais il m’a emmené au sol où il a pris le dessus. J’ai eu du mal à me sortir de son étreinte, du coup je suis resté sur le dos toute la fin du round. Au deuxième, je l’ai emmené au sol et j’ai réussi à le finir en TKO. Je suis content de mon combat, ça me prépare bien pour la suite, en espérant pouvoir combattre au Vodafone Challenge en juin avant les Championnats du monde.”



Les combats se sont enchaînés toute la soirée devant un public conquis. On a également vu la victoire du jeune Kimani, en catégorie -65 kg, issu de la fratrie Terorotua, face à Hitinui Raurea, tous deux originaires de Paea. Chez les plus lourds, l’affrontement Wallis/Tahiti a tourné à l’avantage du jeune néophyte venu de Wallis-et-Futuna, Vaitanaki Tameha, 17 ans, face à Moïse Fortin. Dans cette catégorie des -95 kg, la puissance et la taille ont permis au jeune Wallisien de l’emporter après décision unanime des arbitres : “Je suis très content d’avoir gagné ce match, c’était mon premier en MMA. Je m’entraîne tous les jours, c’est beaucoup de sacrifices. C’était équilibré mais je l’ai bien travaillé, et sur la fin, j’ai réussi à trouver les solutions pour le dominer. Je suis fier de représenter mon pays et d’être venu gagner ici.”



Enfin, le main event de la soirée a vu s’affronter deux professionnels pour clore cette magnifique soirée : notre ‘aito Julian Schlouch a brillamment remporté son combat contre le Colombien Juan Rincon, installé et entraîné depuis plusieurs années en Nouvelle-Zélande. Après avoir bien travaillé son adversaire durant les deux premiers rounds, Julian a trouvé la faille pour gagner par TKO. Un final digne de cette soirée, belle et riche en émotions.





Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 27 Avril 2025 à 22:44 | Lu 772 fois