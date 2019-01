PAPEETE, le 21 janvier 2019. L'OPT souhaite une évolution du code des postes et télécommunications. Il demande que son activité "Service financier" dans les îles éloignées qui coûte très cher soit subventionnée.





Les représentants à l'assemblée ont examiné ce jeudi les comptes annuels de l’exercice 2017 de l'Office des postes et Télécommunications. Le rapporteur Félix Tokoragi a rappelé que "la fusion des entités télécom de l’OPT et de la société Vini" depuis le 1er janvier 2019 a donné "naissance à un nouvel opérateur télécom, dénommé Onati, très équilibré". "En revanche, l’opérateur issu du regroupement des activités postales et du service financier de l’OPT sous le nom Fare Rata ne le sera pas, notamment à cause de l’importante activité service financier des îles éloignées qui nécessite le maintien de personnels dans les bureaux de poste, et nécessitera d’être subventionné" , a-t-il dit.



Il indique que l'OPT souhaite donc une "évoluti on du code des postes et des télécommunications en Polynésie française pour intégrer la définition de zones peu denses, alors que la concurrence est vive sur la zone urbaine"." Il a été rappelé qu’en métropole, l’opérateur historique assure le service universel des zones peu denses et bénéficie à ce titre de subventions auxquelles contribuent les opérateurs concurrents ne couvrant pas ces zones pour des raisons légitimes de rentabilité" , relève-t-il.



Il a précisé par ailleurs que " face aux coûts élevés et aux faibles capacités des satellites, des réflexions sont menées par l’OPT pour de nouvelles liaisons par câbles sous-marins notamment vers les Australes et le Chili". "Une liaison Tahiti-Chili passerait à proximité de Mangareva et pourrait permettre le raccordement de cette dernière ", a-t-il expliqué.



Pour l'exercice 2017, l'excédent net est de 1.7 milliard de Fcfp. Il est versé aux réserves affectées aux investissements, En 2016, le Pays avait bénéficié d'un versement de 2,5 milliards de Fcfp au titre des dividendes. Ce qui ne sera pas le cas pour l'exercice 2017.