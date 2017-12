L'OPT attend 12 000 à 13 000 colis

Et Tiare n'est pas la seule à être dans ce cas-là comme l'explique Teihotu Arles, responsable des centres de tri de l'OPT. "Entre 12 000 à 13 000 colis sont indiqués comme ayant été expédiés par les entreprises, mais ils n'ont toujours pas été réceptionnés dans nos locaux de l'OPT en Polynésie. Attention, cela ne veut surtout pas dire que ces paquets sont perdus, cela signifie que les commandes ont été expédiées par les sites et sont en attente ou en voie d'acheminement, cela est du ressort du site, nous ne savons pas avec quels transporteurs l'entreprise a expédié le colis. Plus de 90% des envois sont envoyés de métropole en Colissimo. La grève d'Air France a notamment fait prendre du retard, car pendant trois semaines, nous avons remarqué que le fret aérien a tourné au ralenti. Je pense que les transporteurs ont privilégié le consommable plutôt que les paquets qui peuvent se conserver. Nous recevons actuellement des commandes expédiées fin novembre et d'autres mi-décembre, nous traitons les colis dès que nous les recevons et essayons d'aller le plus vite possible".

Si les colis ne sont pas arrivés à temps, c'est donc parce qu'ils sont souvent partis avec du retard de métropole, l'OPT conseille de se rendre sur son site internet afin de savoir où est le colis. Pour cela, il faut se rendre à la rubrique suivi du colis, puis d'y rentrer son numéro d'envoi, vous verrez alors son parcours. S'il est stipulé qu'il est réceptionné au bureau de poste dans ces cas-là, vous devez vous rendre au bureau de poste le retirer.



Pendant la période chargée des fêtes de fin d'année qui s'échelonnent de novembre à février, il faut compter un délai d'environ deux semaines compte tenu du nombre de colis qui passe de 20 000 à 25 000 par mois à 35 000 par mois actuellement.

Durant cette période de surcharge de travail, la cinquantaine de personnes qui travaillent sur les deux sites de tri de Motu Uta et de l'aéroport sont appelées à décaler leurs vacances à d'autres mois plus calmes et l'OPT a également fait appel à un renfort de 4 CDD sur le centre de tri de Motu Uta.

A noter que si vous avez effectué votre commande sur un site chinois, le délai va être plus long, car le colis va transiter soit par Hong-Kong, Singapour ou l'Australie et sera ensuite réexpédié. Dans ce cas-là, le colis peut mettre trois mois pour arriver à destination, il faudra alors prendre vraiment votre mal en patience !