L'OPH vous propose d'embellir vos quartiers pour ses 40 ans

PAPEETE, le 28 juin 2019 - L'Office polynésien de l'habitat (OPH) lance un concours pour ses 40 ans d'existence : "J'embellis mon quartier". Ce concours est ouvert aux associations de quartier OPH des cinq archipels de la Polynésie française. Les candidats peuvent postuler jusqu'au 31 août prochain.



" Un anniversaire, cela se fête. " Après Nō Tātou, la série créée pour mettre en valeur le talent et le savoir-faire des résidents des logements OPH, l'opérateur de logement social du Pays organise un nouveau concours " J'embellis mon quartier " pour fêter ses 40 ans d'existence.



ASSOCIATIONS ET "ASSOCIATION"



Ce concours est ouvert aux associations de quartier OPH des 91 résidences sociales situées sur les cinq archipels de la Polynésie française. Les associations participantes doivent avoir leur statut à jour. Les représentants de l'association sont invités à s'inscrire auprès de l'OPH, au service Gestion Urbaine de Proximité, avant le 31 août prochain par simple courrier adressé par mail. Les règles du concours sont simples. Une note globale sur 20 est attribuée. Trois thèmes -le patrimoine paysager et végétal, le développement durable et le cadre de vie, l'animation et la valorisation- sont proposés. Plusieurs critères sont inclus dans chaque thème, tels que la gestion de la propreté du site, la variété des plantes ou encore l'animation et la promotion de la démarche, via des actions auprès de la population et des gestionnaires de l'espace public. Le but est ainsi non seulement d'embellir les quartiers, mais aussi d'encourager l'association entre les résidents.



En effet, le directeur de l'OPH depuis 2017, Moana Blanchard, souhaite par cet évènement " créer une paix sociale et environnementale dans nos résidences ". A travers ce concours, l'OPH veut donc sensibiliser les résidents des logements aux problématiques d'entente et de cohésion entre les habitants du quartier, les riverains et les services publics (participation des habitants et des services municipaux aux actions de nettoyage et d'embellissement par les associations), mais aussi de respect de l'environnement et de son prochain (ramassage des ordures des décharges sauvages du quartier).



PRIX DE PARTICIPATION DE 20 000 FCFP



Pour cette première édition du concours, plusieurs prix sont proposés. Le premier prix est une enveloppe de 200 000 Fcfp. Le second prix est une enveloppe de 150 000 Fcfp. Le troisième prix est une enveloppe de 100 000 Fcfp. Par ailleurs, toute association de locataires ayant atteint au moins une note de 5/20 se verra offrir une enveloppe de 20 000 Fcfp pour encourager les efforts des participants.