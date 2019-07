L’OPH « inefficace » et « défaillant »

PAPEETE, le 23 juillet 2019 – Dans son dernier rapport publié lundi, la chambre territoriale des comptes étrille le fonctionnement de l’Office polynésien de l’habitat (OPH) dont la gouvernance politique est jugée « inefficace » et l’action en tant que bailleur social « défaillante »…



Après un rapport très négatif sur la politique du logement social au début du mois, la chambre territoriale des comptes en Polynésie française (CTC) a publié lundi un rapport une nouvelle fois accablant sur l’OPH. Sept ans après le dernier rapport de 2012, la plupart des constat d’échecs sont renouvelés par la juridiction financière qui « conclut à l’impérieuse nécessité, pour l’OPH, de repenser avec l’appui du gouvernement, son modèle en profondeur ».



Dans ce document de plus de 70 pages, la juridiction regrette d’abord une « gouvernance politique inefficace », estimant que le conseil d’administration « s’empare insuffisamment des questions stratégiques » et que la valse des six directeurs en cinq ans n’a pas aidé à trouver un cap durable.