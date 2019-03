L'OPH fête ses 40 ans

Sarah Roopinia

Organisatrice du festival "Ono'u"



"On démarre la semaine prochaine avec l'artiste espagnol Okuda qui va travailler sur l'extérieur de la résidence Paraita, pour réaliser une fresque d'art contemporain urbain abstrait très coloré qui va transformer ce mur gris, en un lieu incontournable sur Papeete. Et au mois de mai, sur la résidence du Diadème, un autre artiste travaillera sur le concept de trompe l'œil abstrait et qui donnera l'impression que le bâtiment se fend dans le paysage. On est en discussion sur les modalités pour mettre en place un concept un peu plus grand et abouti, et qui intègrerait plus de murs, au mois de septembre, octobre. Mais je ne peux pas encore me prononcer parce que c'est actuellement en cours de construction. C'est notre contribution à ce stade aux 40 ans de l'OPH.



Pour les deux premiers murs que nous ferons, c'est l'architecture qui nous ont contraints et qui nous ont réduits dans notre liberté artistique, parce que ce sont des bâtiments qui contiennent beaucoup de fenêtres et qui ont une surface à graver globale grande. Mais elle ne constitue pas une surface pleine, ce qui fait qu'on ne peut pas faire un portrait ou un visage. Donc, on a dû travailler sur des choses un peu plus abstraites et originales. Pour la première fresque, ce sera à peu près 500 m² de surface globale à peindre. La fresque est assez technique parce qu'elle est très géométrique, c'est pour cela que le style d'Okuda convenait parfaitement à ce lieu. Pour les murs à venir, ce seront des choses où on pourrait retrouver des portraits. Il y aura des ateliers qui seront réalisés avec les habitants de la résidence pour les intégrer au projet pour qu'il y ait un sentiment d'appropriation des œuvres. Chaque mur sera traité de manière différente, pour intégrer aussi les souhaits, dans la mesure du possible, des habitants, et travailler des choses originales avec la signature Ono'u. Les artistes sont heureux de pouvoir contribuer à ce projet, au-delà, de partager simplement leur art, ils peuvent s'insérer dans une cause qui est un peu plus sociale. Et apporter une seconde vie à des bâtiments ou cette touche de couleur supplémentaire qui va redonner le sourire aux gens, me rend très heureuse."