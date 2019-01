L'ONU cherche un stagiaire pour finaliser un site sur la Polynésie

"En dépit des coûts et de l’éloignement qu’implique ce stage, il convient de relever qu’il représente une opportunité unique pour un étudiant polynésien d’être exposé à un environnement international de haut niveau de nature à ouvrir de nombreuses opportunités",

PAPEETE, le 9 janvier 2018. L'Université de Polynésie française a publié sur son site internet un appel à candidatures pour effectuer un siège à l'ONU, à New York. Une des missions du stagiaire sera de finaliser un site internet dédié à la Polynésie française.L’Organisation des Nations Unies à New York recherche un étudiant en Master 1 ou Master 2 (droit, économie, sciences sociales…) pour un stage d'un mois renouvelable (3 mois maximum). Ce stage aura lieu au siège de l’ONU à New York, au sein d’un Département du Secrétariat de l’ONU.Le stagiaire devra réaliser des travaux de recherches en droit et en économie sous la direction du Secrétaire exécutif d’une entité onusienne et participera à la finalisation d’un site internet dédié à la Polynésie française.Les fonctions s’exerceront dans un environnement onusien essentiellement francophone, mais la maîtrise de la langue anglaise est vivement recommandée pour évoluer dans un environnement professionnel et social majoritairement anglophone.Le candidat retenu sera contracté par l’UNOPS (United Nations Office for Project Services), le bureau de l’ONU dédié aux prestataires. Ce contrat donnera lieu à l’obtention d’un visa spécifique permettant de séjourner et de travailler aux Etats Unis.Une indemnité de 1 000 dollars sera versée au candidat. Les frais de voyage, de séjour et de logement resteront à la charge du candidat.Si vous êtes intéressés, il faut adresser une lettre de candidature et de motivation et un CV à eleanor.parker@assemblee.pf. Eleanor Parker est chargée de la coordination des candidatures.conclut l'annonce.