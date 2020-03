L'OFC reporte toutes ses compétitions jusqu'en mai

Les phases finales de la Ligue des champions, avec les quarts de finale (4 et 5 avril) et les demi-finales (25 et 26) sont donc pour le moment suspendues. L'AS Vénus, toujours engagé dans la compétition, devra donc patienter avant de pouvoir disputer son quart. Le tournoi U-17 féminin, prévu initialement au fenua du 6 au 19 avril, est l'une des compétitions également concernées par ces reports. De même que les phases de qualifications pour la Coupe des Nations de l'OFC, qui devaient se dérouler du 21 au 27 mars.



L'OFC a par ailleurs assuré qu'elle discutera avec toutes les parties prenantes et que "les dates des compétitions seront annoncées lorsque la situation se stabilisera et des dates optimales pourront être trouvées."



"Nous voulons évidemment reprendre nos compétitions le plus rapidement possible. Mais nous pouvons attendre jusqu'au mois de septembre pour disputer le tournoi U-17 chez les femmes. Et nous avons jusqu'au mois d'octobre pour la Ligue des champions", a indiqué Franck Castillo, secrétaire général de l'OFC, au site de Radio New Zealand, www.rnz.co.nz.



La plus haute instance du football océanien fera le point sur la situation le 6 mai prochain et prendre une décision en fonction de l'évolution de la situation épidémique.