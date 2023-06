L'Islande suspend la chasse à la baleine au nom du bien-être animal

Reykjavik, Islande | AFP | mardi 20/06/2023 - Le gouvernement islandais a annoncé mardi suspendre la chasse à la baleine jusqu'à fin août, au nom du bien-être animal, laissant également entendre que cette pratique controversée touche à sa fin.



"J'ai pris la décision d'arrêter temporairement la chasse à la baleine" jusqu'au 31 août, a déclaré la ministre de l'Alimentation Svandis Svavarsdottir, en se fondant sur les conditions de la loi islandaise sur le bien-être animal.



"Si le gouvernement et les titulaires de permis (de chasse) ne peuvent garantir les exigences de bien-être, cette activité n'a pas d'avenir", a ajouté la ministre.



La dernière société de chasse active dans le pays, Hvalur, avait déjà annoncé que cette saison serait sa dernière à cause de la baisse de rentabilité de la pêche.



La saison de la chasse à la baleine en Islande s'étend de mi-juin à mi-septembre, mais il est peu probable que l'activité reprenne après le 31 août.



Les quotas annuels autorisent la mise à mort de 209 rorquals communs - le deuxième mammifère marin le plus long après la baleine bleue - et de 217 petits rorquals.



Mais les prises ont été nettement plus faibles ces dernières années en raison de la baisse de la demande pour la viande de baleine.



Et l'opposition à cette pratique est désormais une opinion majoritaire au sein de la population: 51% des Islandais y sont opposés, contre 42% il y a quatre ans, montre une enquête réalisée par l'institut Maskina, dont les résultats ont été rendus publics début juin.



D'autant que la mise à mort de ces cétacés prend trop de temps, et s'avère contraire à la loi islandaise, selon un rapport des autorités vétérinaires du pays.



Des vidéos récemment diffusées par ces autorités avaient montré l'agonie choquante d'une baleine chassée l'an dernier, qui avait duré cinq heures.



L'Islande, la Norvège et le Japon sont les seuls pays à autoriser la chasse à la baleine.