L’Isepp ouvre une formation d’assistant de service social





L’Institut supérieur de l’Enseignement privé de Polynésie (Isepp) enrichit son offre d’une nouvelle formation en travail social dès la rentrée prochaine. Un module de préparation à un nouveau diplôme en plus de ceux déjà existants au sein de l’Institut : le diplôme d’état d’éducateur spécialisé et celui de moniteur-éducateur.

Cette formation, accessible avec un diplôme de niveau 4 (baccalauréat ou équivalent), prépare sur trois ans des étudiants destinés à accompagner les publics les plus en difficulté de notre territoire pour les aider à s’insérer socialement et professionnellement.



Candidatures avant le 23 juin



Alternant cours théoriques et stages (dont l’un est effectué en métropole en deuxième année), elle aboutit au diplôme d’état d’assistant (e) de service social reconnu au grade licence.

La formation est entièrement prise en charge par le territoire mais n’est pas rémunérée.

Les candidats qui souhaitent se présenter aux épreuves de sélection doivent déposer leur dossier au secrétariat de l’Isepp avant le 23 juin prochain. Le dossier est accessible sur le site internet de l’institut.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous rendre visite, nous contacter au 40 50 51 80 ou nous envoyer un mail à



Publireportage



Tahiti, le 16 juin 2023 - En complément de sa carte de formations et de ses licences universitaires, l’Institut supérieur de l’Enseignement privé de Polynésie (Isepp) ouvre une nouvelle formation en travail social dès la rentrée prochaine : la formation d’assistant (e) de service social.L’Institut supérieur de l’Enseignement privé de Polynésie (Isepp) enrichit son offre d’une nouvelle formation en travail social dès la rentrée prochaine. Un module de préparation à un nouveau diplôme en plus de ceux déjà existants au sein de l’Institut : le diplôme d’état d’éducateur spécialisé et celui de moniteur-éducateur.Cette formation, accessible avec un diplôme de niveau 4 (baccalauréat ou équivalent), prépare sur trois ans des étudiants destinés à accompagner les publics les plus en difficulté de notre territoire pour les aider à s’insérer socialement et professionnellement.Candidatures avant le 23 juinAlternant cours théoriques et stages (dont l’un est effectué en métropole en deuxième année), elle aboutit au diplôme d’état d’assistant (e) de service social reconnu au grade licence.La formation est entièrement prise en charge par le territoire mais n’est pas rémunérée.Les candidats qui souhaitent se présenter aux épreuves de sélection doivent déposer leur dossier au secrétariat de l’Isepp avant le 23 juin prochain. Le dossier est accessible sur le site internet de l’institut.Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous rendre visite, nous contacter au 40 50 51 80 ou nous envoyer un mail à [email protected] Publireportage

Rédigé par Coralie Marquand le Vendredi 16 Juin 2023 à 10:45 | Lu 259 fois