L’Isepp lance les Trophées de la communication

TAHITI, le 22 mars 2021 - Les 19 étudiants de 3e année du cursus information et communication de l’Institut supérieur de l’enseignement privé de Polynésie organise Les Trophées de la communication. Professionnels et amateurs sont invités à y participer.



C’est une première. Un concours, lancé par des étudiants de 3e année de l’Institut supérieur de l’enseignement privé de Polynésie, met en compétition les amateurs/particuliers et les professionnels de la communication du territoire.



" La communication touche tout le monde ", rappellent Vaihai Lacroix et Vatina Doom pour justifier l’organisation d’un tel événement. " On a tous besoin de transmettre des messages. Et pour les entreprises, c’est à la base de tout pour vendre, se valoriser …"



Dans le cadre de leur cursus universitaire (cours gestion de projet), les étudiants en dernière année de la filière information et communication doivent mettre en place et réaliser un événement. Cette année scolaire 2020-2021, ils se sont entendus pour organiser Les Trophées de la communication.



" L’idée est de mettre en avant les compétences, le secteur de la communication sur le territoire. " Deux catégories sont ouvertes. La première rassemble les professionnels (entreprises, patentés), la seconde les amateurs (passionnés, étudiants…).



Pour les professionnels, quatre domaines sont possibles : affiche, vidéo publicitaire, une de magazine et photographie. Les amateurs peuvent concourir dans le domaine du visuel et dans le domaine de l’audiovisuel.



Trophées et lots pour les vainqueurs



Les inscriptions sont possibles jusqu’au 31 mars, le dépôt des œuvres jusqu’au 9 avril. Le public sera appelé à voter en ligne pour commencer. " Il pourra voter pour une ou plusieurs œuvres de son choix. " La note comptera pour 40%.



Un jury composé de professionnels de l’audiovisuel, de directeurs marketing d’entreprises prendra ensuite le relai. Leur note comptera pour 60%. Pour chaque domaine de chaque catégorie, trois prix seront attribués. Les professionnels recevront des trophées en guise de reconnaissance, les amateurs des lots.



Vaihai Lacroix et Vatina Doom précisent " nous savons que le Covid a perturbé les activités de chacun, aussi nous n’imposons pas, pour participer, de présenter une œuvre récente. Il est possible de piocher dans les archives. " Toutefois, les œuvres ne doivent pas avoir été créées avant 2018.