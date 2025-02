L'Indonésie lance un fonds souverain visant à détenir 900 milliards de dollars d'actifs

Jakarta, Indonésie | AFP | lundi 23/02/2025 - Le président indonésien Prabowo Subianto a lancé lundi le plus grand fonds souverain du pays, qui vise à détenir à terme plus de 900 milliards de dollars d'actifs, alors que le dirigeant cherche à dynamiser la croissance de la plus grande économie d'Asie du Sud-Est.



Le nouveau fonds, Danantara Indonesia, s'inspire du fonds souverain singapourien Temasek et a reçu l'approbation du Parlement en février. Il prendra le contrôle des participations de l'Etat dans les entreprises publiques et sera doté d'un budget initial de 20 milliards de dollars (18,9 milliards d'euros), selon les médias d'Etat.



"En tant que président de la République d'Indonésie, je signe (...) le décret gouvernemental (...) concernant l'organisation et la gouvernance de l'organisme de gestion des investissements, Daya Anagata Nusantara", a déclaré Prabowo depuis le palais présidentiel.



Au pouvoir depuis octobre, il s'est engagé à porter la croissance annuelle de l'archipel de 5 à 8%, ordonnant des coupes budgétaires d'un montant de plusieurs milliards de dollars dans l'ensemble des ministères afin de financer ses promesses électorales, ce qui a déclenché la semaine dernière les premières manifestations contre la nouvelle équipe gouvernementale.



Le gouvernement n'a pas précisé quelles entreprises publiques seront contrôlées par le fonds, mais le président a indiqué qu'il souhaitait qu'il gère à terme plus de 900 milliards de dollars (855 milliards d'euros) d'actifs.



Selon des données gouvernementales datant de 2023, les actifs des entreprises publiques indonésiennes s'élevaient à 637,5 milliards de dollars, un chiffre bien inférieur à l'objectif de Prabowo.



Le nouveau fonds souverain, qui sera dirigé par le ministre de l'Investissement Rosan Roeslani, servira de véhicule d'investissement et pourrait être utilisé pour "investir dans au moins 20 projets nationaux à fort impact" cette année, a ajouté Prabowo.



Le financement initial sera dédié à des projets dans les domaines du nickel, de la bauxite, du cuivre, de la production alimentaire, des énergies renouvelables et pour la construction d'un centre d'IA, d'une raffinerie de pétrole et d'une usine pétrochimique, a-t-il encore détaillé.



- Deuxième fonds indonésien -



Danantara est le deuxième fonds souverain indonésien, après l'Indonesia Investment Authority, ouvert en 2021 et qui détient 10,5 milliards de dollars d'actifs.



Le lancement de ce fonds "marque une nouvelle ère dans la transformation de la gestion stratégique des investissements dans le pays", a affirmé dimanche le porte-parole du secrétariat présidentiel, Yusuf Permana, dans un communiqué.



"Cela fait également partie de l'engagement du gouvernement à réaliser (...) une grande vision visant à élever l'économie indonésienne à un niveau supérieur grâce à des investissements durables et inclusifs", a-t-il poursuivi.



Les coupes budgétaires drastiques décidées par Prabowo afin de financer le fonds Danantara, ainsi qu'un ambitieux programme de repas gratuits de plusieurs milliards de dollars, ont suscité des manifestations la semaine dernière dans plusieurs grandes villes, auxquelles ont participé des milliers d'étudiants, notamment à Makassar, dans l'est du pays, où la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser la foule vendredi.



Les dirigeants du nouveau fonds rendront compte directement à Prabowo et des experts estiment qu'une gestion et un suivi appropriés seront nécessaires. A défaut, relèvent-ils, cela pourrait soulever des problèmes de gouvernance.



Le lancement de Danantara a également rencontré une certaine opposition sur les réseaux sociaux de la part d'Indonésiens en colère contre la gestion des finances publiques dans un pays connu depuis longtemps pour ses longues formalités administratives et sa corruption.



"L'Etat ne peut même pas gérer correctement l'assurance-vie. Comment peut-il gérer un fonds souverain comme Danantara ?"", s'est interrogé un utilisateur sur X.