L'Inde s'inquiète d'un projet chinois de barrage géant au Tibet

New Delhi, Inde | AFP | vendredi 03/01/2025 - L'Inde a fait part à la Chine vendredi de son inquiétude concernant un gigantesque projet de barrage hydroélectrique sur le fleuve Brahmapoutre au Tibet, qui pourrait avoir selon New Delhi de graves conséquences pour les régions d'Inde et du Bangladesh en aval.



Ce projet - évoqué en décembre par l'agence officielle chinoise Xinhua comme un moyen pour Pékin de réduire son empreinte carbone tout en favorisant le développement économique du Tibet - éclipserait le monumental barrage des Trois-Gorges en Chine centrale.



La Chine a été "priée de s'assurer que les intérêts des Etats situés en aval du Brahmapoutre", c'est-à-dire l'Inde et le Bangladesh, "ne subissent aucun préjudice du fait des activités en amont", a déclaré le porte-parole du ministre indien des Affaires étrangères, Randhir Jaiswal.



New Delhi sera attentif à ce dossier et "prendra les mesures nécessaires pour protéger (ses) intérêts", a assuré M. Jaiswal à des journalistes.



L'Inde a "constamment" exprimé "son point de vue et ses préoccupations" concernant les "mégaprojets sur les cours d'eau" en territoire chinois, a dit le porte-parole, insistant sur le "besoin de transparence et de consultation avec les Etats en aval".



Par la voix de son ministère des Affaires étrangères, la Chine avait assuré en décembre que le projet de barrage tibétain, qui vise à "accélérer le développement d'une énergie propre et lutter contre le changement climatique", n'aurait "aucun effet négatif en aval".



Par le passé, les défenseurs de l'environnement ont par ailleurs alerté sur les conséquences potentiellement irréversibles de projets de ce type sur les écosystèmes fragiles du plateau tibétain.



Les deux rivaux asiatiques, l'Inde et la Chine, partagent des milliers de kilomètres de frontières contestées, défendues de part et d'autre par des dizaines de milliers de soldats.