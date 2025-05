L'Inde s'efforce de contenir une marée noire après le naufrage d'un porte-conteneurs

Bangalore, Inde | AFP | lundi 26/05/2025 - Les garde-côtes indiens s'activaient lundi à contenir une marée noire causée par un porte-conteneurs transportant des "marchandises dangereuses" qui a coulé au sud de l'Inde, a indiqué le gouvernement de l’État indien du Kerala.



Le MSC ELSA 3, un cargo battant pavillon libérien de 184 m de long, qui reliait le port de Vizhinjam à celui de Kochi, tous deux situés en Inde, a lancé un appel de détresse samedi. Les 24 membres d'équipage ont été rapidement secourus.



Il transportait 640 conteneurs, dont 13 contenant des marchandises dangereuses et 12 du carbure de calcium, un produit chimique utilisé pour la production d'engrais et la sidérurgie.



Le porte-conteneurs transportait également quelque 370 tonnes de carburant et de pétrole.



"Les garde-côtes prennent des mesures pour empêcher la propagation du pétrole avec le soutien de deux navires", a déclaré le gouvernement du Kerala dans un communiqué, ajoutant qu'un avion pulvérise également de la poudre afin de détruire la nappe d'hydrocarbures.



Le ministère indien de la Défense a indiqué que le navire a coulé à environ 38 milles nautiques (70 kilomètres) au sud-ouest de Kochi, ce qui pourrait avoir des conséquences sur "l'écosystème marin sensible le long de la côte du Kerala".



Le gouvernement a placé les zones littorales en alerte maximale et appelé les habitants à ne pas toucher ni s'approcher des conteneurs, dont certains se sont déjà échoués le long de la côte.