L'Ifremer rend publiques 10 millions de données sur le milieu marin

Brest, France | AFP | mardi 15/03/2022 - Plus de dix millions de données d'observation du milieu marin viennent d'être rendues publiques sur Internet par l'Ifremer, afin "de partager avec le plus grand nombre l'ensemble des données acquises sur fonds publics", a annoncé mardi l'Institut de recherche.



"Dans le respect de ses engagements, l'Ifremer a la volonté de partager avec le plus grand nombre (citoyens, collectivités, services de l'Etat…) l'ensemble des données acquises sur fonds publics dans le cadre de la surveillance des eaux côtières", écrit dans un communiqué François Houllier, PDG de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.



La publication de ces données sur le site data.gouv.fr intervient dans le cadre du deuxième plan national pour la science ouverte, qui avait été lancé le 6 juillet 2021 par le ministère de la Recherche et qui vise à rendre accessibles à tous d'ici à 2030 toutes les données, publications et codes sources issus de la recherche publique.



Ces données, dont certaines récoltées depuis 1974, concernent les paramètres physiques, chimiques et biologiques du milieu marin, depuis la température, le PH, le phytoplancton, les virus et bactéries jusqu’aux poissons et aux déchets marins. Il s'agit de données utiles aux scientifiques, aux collectivités, aux professionnels du secteur conchylicole ou encore aux bureaux d'études.



Régulièrement mises à jour, elles "permettent d'informer, par exemple, un ostréiculteur sur la qualité des eaux qui baignent ses parcs d'élevage, ou encore d'éclairer un gestionnaire ou un décideur sur la manière optimale de planifier un aménagement et d'en limiter l'impact sur la qualité des écosystèmes côtiers (rejet d'eau pluviale, de station d'épuration…)", illustre Philippe Riou, responsable du département Océanographie et dynamique des écosystèmes de l'Ifremer.