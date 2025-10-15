

L’Ifrecor dévoile les 13 gagnants des trophées To’a Reef

Tahiti, le 11 novembre 2025 - Les 13 lauréats des trophées To’a Reef 2025 ont été désignés à l’issue de ce grand concours organisé par l’Ifrecor Polynésie. L’objectif : soutenir et valoriser les initiatives locales en faveur de la préservation des récifs et lagons de Polynésie, transmettre les connaissances, partager les savoirs, sensibiliser les nouvelles générations et mobiliser la population polynésienne des cinq archipels. Avec 41 candidatures déposées, cette seconde édition a mobilisé toutes les énergies à travers le Fenua. Le Grand prix 2025 est remporté par l’association Coral Gardeners.





Le jury des trophées To’a Reef 2025 a eu fort à faire pour départager les candidats et désigner les 13 lauréats de cette seconde édition du grand concours organisé par l’Ifrecor Polynésie.



Avec 41 candidatures déposées (contre 32 l’an dernier), dont 16 portées par des associations et acteurs privés, et 25 par des établissements scolaires, cette édition a trouvé un large écho au Fenua, jusque dans les îles éloignées.



Le Grand prix To’a Reef 2025 est décerné à l’association polynésienne Coral Gardeners pour son projet de restauration corallienne et de reconversion des savoir-faire des anciennes fermes perlières des Tuamotu, sur l’atoll de Ahe.



Un trophée décerné peu avant que Titouan Bernicot, fondateur de Coral Gardeners, soit nommé parmi les 100 personnalités mondiales les plus influentes en matière de climat dans le classement “TIME100 Climate 2025” du Time Magazine.



Le Trophée de l’innovation revient à l’association Oceania pour son projet Ocean-IA, une première mondiale qui mobilise l’intelligence artificielle pour détecter les baleines à proximité des passes et des récifs et prévenir les collisions avec les navires.



L’association Tama no te tairoto, Grand prix des Trophées 2024, décroche cette année le Trophée sensibilisation pour son nouveau projet ‘A parau te to’a - Dire le corail, un lexique illustré en tahitien autour du corail, afin d’intégrer le reo tahiti dans des projets pédagogiques et de préservation des récifs.



Le Trophée des archipels récompense l’association de Huahine A ti’a Matairea, pour son projet Tamari’i Guardians, qui initie les jeunes aux principes du rāhui à travers des ateliers éducatifs sur la protection du lagon.



Le Trophée science participative est remporté par l’association Te aho to’a pour son projet To’a mata à Moorea, qui associe citoyens et scientifiques dans la gestion de la prolifération des taramea (Acanthaster cf. solaris) par des méthodes écologiques de neutralisation.



Enfin, le Coup de cœur du public “Projet” revient à l’association Te mana o te moana pour son kit pédagogique numérique sur l’univers marin, permettant aux écoles des îles isolées d’accéder à des contenus éducatifs interactifs, sans connexion internet.





Les scolaires récompensés aussi Pour les établissements scolaires, c’est le lycée La Mennais qui s’est imposé pour ce trophée Coup de cœur du public “École”, avec son projet Te ’upa o te moana, qui propose d’écouter les récifs coralliens grâce à des enregistrements sonores réalisés par les élèves à l’aide d’hydrophones, afin de détecter la pollution acoustique et mieux comprendre la biodiversité marine.



Les six Trophées des écoles “Mon récif, ma culture” ont quant à eux été attribués par un jury dédié de la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE). À Maiao, les élèves de l’école primaire, “petits gardiens du lagon”, créent des nurseries de bénitiers et restaurent récifs et herbiers, tout en menant des actions contre la pollution. À Tubuai, les enfants de la grande section Teina Mahu replantent les espèces endémiques du littoral avec les matahiapo pour lutter contre l’érosion. À Hao, les élèves de l’école primaire Te tahua o fariki no Hao réalisent un livre interactif mêlant sciences et culture paumotu pour faire connaître et protéger leur récif. Le collège de Rangiroa conduit un suivi avec les scientifiques du récif corallien et sensibilise les habitants à sa préservation. À Paea, les élèves de l’IIME Tearama étudient les anémones de l’Aire marine éducative du PK 18 pour documenter ce “trésor caché”. Enfin, à Faa’a, les lycéens du lycée professionnel mènent “Te moana, Te ora”, un projet collectif de nettoyage, de sensibilisation et d’action pour la régénération du récif.



La cérémonie de remise des trophées To’a Reef 2025 se tiendra le mercredi 28 janvier 2026 à l’InterContinental Tahiti Resort & Spa, pour la seconde édition de la journée de célébration de la dynamique collective : “Te Mana o te Moana Nui a Hiva - Unir nos actions pour préserver le mana de notre océan”.



Cette édition accueillera le “Village de To’a”, espace de rencontres et d’échanges sur le site et en partenariat avec l’association Te mana o te moana, où seront présentées les initiatives locales pour unir les savoirs et les générations autour de la protection des récifs et de l’océan.



Cette journée marquera le lancement de la seconde campagne REMMOA (Recensement des mammifères marins et autres mégafaunes pélagiques par observation aérienne) menée par l’observatoire Pelagis (La Rochelle Université – CNRS), avec le soutien de l’Office français pour la biodiversité (OFB). REMMOA vise à mieux connaître la distribution et l’abondance des cétacés, oiseaux marins, requins, raies, tortues et autres grandes espèces marines fréquentant les eaux polynésiennes.



