Tahiti, le 17 mars 2020 – L'Institut de la Jeunesse et des Sports de Polynésie française (IJSPF) a annoncé ce mardi la fermeture au public de toutes ses installations sportives, à compter du mercredi 18 mars. Cette mesure concerne notamment les stades de Pater, de Fautaua et de Punaruu.



Cette mesure concerne notamment les stades de Pater et de Fautaua à Pirae. Le stade de la Punaruu est également concerné par cette décision.



La piscine Taina et le skate parc de Tipaerui seront aussi fermés au public mercredi.