L’IIME reprend du service

Tahiti, le 29 avril 2020 - L’Institut d’Insertion Médico-Educatif (IIME) entame une reprise progressive de son activité dès lundi prochain. Une reprise qui se fera évidemment dans le cadre des mesures barrières.



Le conseil des ministres a présenté les modalités de reprises de l’activité de l’Institut d’Insertion Médico-Educatif (IIME), fermé depuis le 18 mars dernier. Au total, près de 60% de l’effectif total, ce qui correspond à 30 jeunes sur les sites de Pirae et de Taravao et à 20 jeunes sur le site de Paea, réintègreront progressivement l’IIME dès lundi prochain. Pour les personnes plus fragiles nécessitant une vigilance accrue, “les interventions à domicile seront par ailleurs privilégiées”.



Les transports seront également assurés par l’IIME, mais par mesure de prévention, “le port d’un masque sera obligatoire pour tous pendant la journée, et ce, dès la montée dans les bus”. L’établissement se chargera de fournir les masques aux jeunes accueillis pour plus de précaution.