L'Etat rétrocède à Faa'a la cité Bopp Dupont pour un euro

PAPEETE, le 30 août 2018 – L’acte notarié qui formalise le transfert de la cité Bopp Dupont à la commune de Faa’a par l'Etat a été signé le mercredi 29 août. La commune a pour projet d'installer sur ce site un marché dit de proximité.

L’acte notarié formalisant juridiquement le transfert de propriété de la cité Bopp Dupont et une fraction d’un ensemble immobilier domanial dénommé « Base Sergent Julien Allain » à la commune de Faa'a a été signé, ce mercredi 29 août. Ce transfert a lieu dans le cadre du contrat de redynamisation des sites de la défense.

Le Journal Officiel de la République avait publié le 04 mai dernier le décret de cession à l'euro symbolique de cet ancien terrain militaire d’une superficie de 6873 m2 destiné à être mis à disposition de la commune de Faa’a pour y réaliser un projet de développement économique (création d’un marché de proximité).

Cette cession vient s’ajouter aux actes notariés qui ont déjà été officialisés en 2017 au profit des communes d’Arue (« caserne Broche ») ainsi que du Pays (« Résidence Grand » à Pirae et « Résidence Mariani » à Taiarapu-Est). Elle constitue la traduction formelle des engagements pris par l’État vis-à-vis des communes et du Pays et marquent une étape importante dans l’avancement du Contrat de Redynamisation des Sites de Défense (CRSD), outil de reconversion économique majeur pour le développement de la Polynésie.