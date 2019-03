L’État et le Pays soutiennent 1,3 milliard d’investissements en 2019

PAPEETE, le 12 mars 2019. René Bidal, haut-commissaire, et Édouard Fritch, président de la Polynésie française, ont réuni ce matin le comité de pilotage du contrat de projets 2015-2020 relatif aux investissements communaux afin d’examiner, avec les représentants des communes, le projet de programmation 2019.



A l’issue des échanges, dix nouveaux projets ont été retenus :

- Commune de Takaroa : Travaux de stockage d'eau de pluie, hangars techniques à Takaroa et Takapoto, potabilisation de 2 osmoseurs ;

- Commune de Papara : Mise en œuvre de la tranche 2 du programme de travaux AEP à court terme - phase 1 ;

- Commune de Taputapuatea : Travaux Adduction en Eau Potable (AEP) considérés comme urgents pour la commune de Taputapuatea - 1re tranche ;

- Commune de Mahina :

. Acquisition de 4 camionnettes à benne basculante ;

. Acquisition d'un camion de type Ampliroll et accessoires

- Faa’a : Mise en œuvre des actions de la phase 1 du schéma de valorisation et d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

- Bora Bora : Extension du réseau de collecte des eaux usées ;

- Teva I Uta : Maîtrise des consommations en eau ;

- Pirae : Rénovation du réseau AEP tranche 2 ;

- Moorea-Maiao : Étude de caractérisation géophysique des ressources souterraines des îles de Moorea, Maiao et Bora Bora.



Le montant total de ces projets s’élève à 1,3 milliard de francs, soutenus à parité par l’État et le Pays à hauteur de 1,139 milliard de francs, soit un taux de subvention global de 86 %. Ces projets viennent s’ajouter aux 32 opérations soutenues depuis 2015, portant le total des investissements communaux bénéficiaires du contrat de projets 2015-2020 à 6,7 milliards de Fcfp.