L’État accorde plus de 355 millions pour la transition numérique

Papeete, le 26 juin 2018 - Dans le cadre du fonds exceptionnel d’investissement pour l’année 2018, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a décidé d’accorder au Pays deux nouvelles subventions pour soutenir et accompagner le déploiement du haut débit en Polynésie française.



Tout d'abord, une somme de 310 262 530 francs a été accordée pour le câble Manatua, qui reliera prochainement Tahiti à Samoa, Rarotonga, Aitutaki et Niue en vue de sécuriser le système international et domestique Honotua.

Par ailleurs, un montant de 47 732 697 francs pour les études de faisabilité du "Pacific DigiPol", un espace de convergence numérique participant à l’émergence d’un écosystème digital sur le Fenua.

Le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, René Bidal, assurera la mise en œuvre de ces subventions en coordination étroite avec le Président du Pays. Elles doivent être engagées avant la fin de l’année.

Par ailleurs, comme l’ont indiqué le Premier Ministre et la ministre des Outre-mer, lors de leur récentes rencontres avec le Président du Pays, ces subventions viendront en complément de l’intervention financière qui a été décidée en faveur de la Polynésie française, grâce à une prochaine contractualisation avec l’agence du numérique. Cet appui complémentaire se fera à hauteur 1,193 milliard francs. Les conditions de cette intervention financière et le calendrier sont en cours de définition.