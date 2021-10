L’Epic Vanille se réorganise à Taha'a

Taha’a le 25 octobre 2021 – L’Epic Vanille s’est réorganisée début octobre et accueillera officiellement ses deux nouveaux représentants lors de la venue du ministre Tearii Alpha, ce jeudi 28 octobre.



Suite à la présentation de la nouvelle organisation de la filière vanille de l’Epic Vanille organisée début octobre sur l’île de Taha'a, les vanilliculteurs se sont regroupés respectivement dans leur commune afin de nommer leurs deux représentants. Dans le cadre de cette nouvelle organisation, ces deux représentants remplaceront les tōmite dans leurs fonctions attribuées par l’ancienne organisation et intégreront donc l’équipe de techniciens de l’Epic vanille pour la pesée et la vente de la vanille organisées chaque année. Ce jeudi 28 octobre, à l'occasion de la venue du ministre Tearii Alpha, est prévue l’homologation des représentants au sein du conseil d’administration ainsi que des représentants élus par les vanilliculteurs de chaque commune.



Les représentants nommés

Pour la commune de Ruutia :

Hitimaue Catherine

Hitimaue Alexandre



La commune de Vaitoare :

M. Terorohauepa Mariano

Mme Gawron Tania



La commune de Iripau :

MaraeTemaeva

Toa Christian



La commune de Tapuamu :

Tetuanui Tahia

Teuruarii Stello



La commune de Hipu :

Maudier Nicolas

Brothers Bernadette



La commune de Niua :

Mme Teheiura Tetu

En cours de finalisation