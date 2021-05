L’Education a sa e-bibliothèque

Dissout fin 2013, le Centre de recherche et de documentation pédagogique de la Polynésie française renait de ses cendres sur le web. Une partie de son fonds documentaire nourrit aujourd’hui une bibliothèque numérique. Elle compte pour l’instant près de 200 supports pédagogiques en accès libre sur le site ebooks.education.pf : des légendes polynésiennes, des albums de littérature jeunesse pour les enfants âgés de 3 à 15 ans, des outils pédagogiques à l’attention des enseignants. Le site offre l’accès à différents documents de formats divers : ebooks, audiobooks, vidéo MP3 ou pdf ; des capsules sonores et des vidéos, en français, en polynésien, en anglais et en espagnol consultable en ligne ou téléchargeable. Le tout est accessible depuis la rentrée scolaire d’avril.Une masse d’informations qui offre aux enseignants une alternative à la documentation papier. Les outils pédagogiques ou didactiques y sont classés par cycle d’enseignement et offrent une base pour l’élaboration de projets ou de séquences pédagogiques en lien ou non avec l’enseignement plurilingue. La e-bibliothèque de l’éducation est indifféremment accessible via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.Vendredi, une visite officielle était organisée à l’école élémentaire de Farero’i de Mahina par la ministre de l’Éducation pour assister à une séance d’utilisation en classe de cette ressource documentaire.L’occasion aussi de faire la promotion de la nouvelle e-bibliothèque de l’éducation aussi. Le pôle Production édition et média de la Direction générale de l’éducation et des enseignements travaille depuis deux ans à digitaliser ce fonds documentaire du CRDP et à l’organiser en collaboration avec des enseignants, des spécialistes en langues et culture polynésiennes, des artistes et des élèves. "Aujourd’hui on a un site qui nous permet d’offrir un accès large à cette documentation", explique Thierry Delmas, directeur de cabinet de la ministre de l’Education, Christelle Lehartel. "Et on constate que ce type d’outil permet aux élèves de travailler tous types de compétences : en lecture, en écriture, en compréhension. L’idée est que ce support, qui a vocation pédagogique, permette de multiplier les apprentissages de l’oralité, de l’écrit, de la compréhension.""L’accès internet est aujourd’hui un outil pédagogique", développe l’inspecteur de l’éducation sur la circonscription Mahina-Hitia’a o te ra, Bruno Le Roux, également présent à cette visite officielle vendredi matin. "Il permet de travailler la ressource en ligne. Et quand la connexion n’est pas suffisante, on télécharge le support et on travaille dessus en classe. Cela permet d’une part de donner accès aux familles à des ressources qu’elles n’ont pas. Sur le plan pédagogique, cela permet de démultiplier les supports et de proposer un travail de différenciation. Et cela permet, en fonction des acquis et des facilités observées chez les élèves, d’ajuster les supports de manière à optimiser le travail." Sa circonscription pédagogique a intégré ebooks.education.pf au plan Lecture et utilise même cette ressource pour son salon virtuel du livre qui démarre ce lundi pour durer jusqu’à la fin de l’année scolaire.Un "gros effort" d’équipement est mené par la DGEE dans les établissements de l’enseignement public du premier et de second degré, "depuis deux-trois ans", précise aussi Thierry Delmas. "Des stages de formation ont été proposés aux enseignants en partenariat avec le vice-rectorat, pour qu’ils soient à l’aise avec l’utilisation de ces outils. Notre ambition est de les accompagner, tant dans les outils numériques que dans les ressources." La transition numérique est en marche dans l’éducation polynésienne. La crise Covid et le confinement ont aussi bousculé la prise de conscience, dans le monde enseignant, de la nécessité de favoriser cette nouvelle approche pédagogique. Reste que le taux d’équipement en outils informatiques des écoles publique, ordinateurs ou tablettes, n’est encore que d’un poste pour 9 élèves au fenua.