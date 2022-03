L’ECT organise sa première journée portes ouvertes

PUBLIREPORTAGE - Tahiti, le 16 mars 2022 - Le mercredi 23 mars l’École de Commerce de Tahiti (ECT) créée par la CCISM en 2010 va ouvrir ses portes. Toute personne intéressée par cette école, son programme, son offre et les débouchés est invitée à venir rencontrer l’équipe pédagogique et les étudiants.





C’est une première pour l’École de Commerce de Tahiti (ECT), profitez-en ! L’établissement organise une journée portes ouvertes le 23 mars. Un événement exceptionnel qui permet de découvrir les locaux et équipements, mais également l’équipe pédagogique et les étudiants. Vous saurez tout sur les cours dispensés, les méthodologies, l’organisation des cours, les débouchés.

Les écoles de commerce forment avant tout des professionnels généralistes. Néanmoins leurs diplômés sont présents en nombre dans différents domaines comme le commerce, le marketing, la finance, ou la communication.



L’ECT, 3 DIPLOMES RECONNUS L’ECT qui propose un cursus de type bachelor forme les futurs cadres du pays. Elle délivre trois diplômes reconnus au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) : “attaché commercial” en 2e année, “responsable de développement commercial” et “diplôme de l’École de Commerce” en 3e année.



L’ECT est résolument professionnalisante et ouverte sur le monde grâce à l’organisation de stages d’expatriation. Elle propose tout au long du parcours 12 mois de stage en milieu professionnel, des études de cas, séminaires, Business Game. Elle invite des chefs d’entreprise à venir partager leurs expériences au sein même de l’école. En fin de première année, 8 semaines d’expatriation sont prévues en milieu anglophone, hispanique ou asiatique pour mettre à profit les enseignements linguistiques en anglais et espagnol. Le reo maohi est aussi au programme pour ceux qui le souhaitent.



L’école s’appuie, pour faire progresser ses étudiants qu’elle accompagne individuellement, sur des méthodes pédagogiques innovantes. Elle a fait le choix d’une spécialisation progressive. Et cela paye, depuis 11 ans (l’école est née en 2010), les résultats sont là. En général, 80 % des étudiants sont insérés en entreprise, 10% poursuivent en master et 10% créent leur propre structure.



L’ECT est ouverte à tous les bacheliers sur la base d’un concours qui se découpe en épreuves écrites et orales : culture générale, logique et raisonnement, anglais (écrit et oral) et entretien. Pour en savoir plus sur le concours, les modalités d’inscription, l’école : venez à la rencontre de l’équipe pédagogique et des étudiants en cours de formation ! Nul ne saura, mieux qu’eux, répondre à vos questions.



La parole à Odile Tchéou, responsable des Etudes de l’ECT Il me paraissait important d’organiser cette journée portes ouvertes avec le Bureau des Etudiants.

L’objectif est d’une part, de permettre aux futurs postulants, ainsi qu’à leurs parents de découvrir cette belle école, son cursus, son équipe pédagogique et d’autre part, afin que ces derniers aient la possibilité d’échanger avec les étudiants qui ont été sélectionnés sur concours.

Cette journée sera ainsi rythmée de conférences et d’échanges, avec une visite guidée programmée par les étudiants ainsi qu’un jeu de piste.





Pratique Le 23 mars 2022 de 13h à 16h.

Visite guidée, conférences, présentation du programme, rencontre avec l’équipe pédagogique, inscription…



Contacts

FB : ECT-Tahiti

TÉL. : 40 54 88 88 / @ : [email protected] FB : ECT-Tahiti

Rédigé par Coralie Marquand le Mercredi 16 Mars 2022 à 08:34 | Lu 314 fois