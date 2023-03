L'Australien Blake Johnston bat le record de la plus longue session de surf

Sydney, Australie | AFP | vendredi 16/03/2023 - L'Australien Blake Johnston a battu vendredi le record du monde de la plus longue session de surf en enchaînant les vagues pendant 40 heures au large d'une plage de Sydney.



L'ancien pro de 40 ans a fondu en larmes après avoir effacé le précédent record de 30 heures et 11 minutes détenu par le Sud-Africain Josh Enslin, bravant les bancs de méduses et l'océan nocturne.



Le surfeur a regagné le sable après 17H00 (06H00 GMT) sous les applaudissements de centaines de personnes venues le soutenir depuis la plage de Cronulla.



Le défi avait commencé à 01H00 jeudi (15H00 GMT), à la lumière de projecteurs. L'Australien aura "catché" plus de 700 vagues au total, lors de séries entrecoupées de rares pauses casse-croûte, écran solaire ou gouttes pour les yeux.



A chaque sortie temporaire, autorisée par le règlement, des médecins ont vérifié son rythme cardiaque et sa pression artérielle avant de le laisser repartir à l'assaut d'un océan à 24°C, réduisant les risques d'hypothermie.



Plus tôt dans la journée, le record tout juste battu, Johnston avait reconnu être "un peu cramé", mais était quand même reparti à l'eau avec l'objectif des 40 heures dans le viseur.



A 19H00 (08H00 GMT), le surfeur, dont le père s'est suicidé il y a 10 ans, avait permis, selon le site de l'événement, de récolter plus de 330.000 dollars australiens (208.000 euros) en faveur notamment de la prévention autour du suicide et de la santé mentale chez les jeunes.



Il prévoyait au départ de rassembler des fonds en courant 1.000 kilomètres, mais s'est rabattu sur le surf quand il a appris que le record n'était "que" de 30 heures.



Selon son frère Ben, le quadragénaire s'était préparé à de nombreux obstacles, dont une éventuelle... attaque de requins. Sans être inquiet.



"J'ai surfé à deux heures du matin avec lui et les lumières se sont éteintes donc c'était le noir complet", a-t-il raconté au diffuseur national ABC, ajoutant qu'il y avait "un paquet de méduses" dans l'eau.



Ce n'est pas la première fois que Blake Johnston se lance dans un marathon d'endurance: en 2020, il avait couru 100 kilomètres le long de la côte sud accidentée de Sydney, abattant la majeure partie de la distance pieds nus.

le Vendredi 17 Mars 2023 à 00:34 | Lu 30 fois