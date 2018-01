L'Australie va autoriser les exportations de cannabis thérapeutique

Sydney, Australie | AFP | jeudi 03/01/2018 - L'Australie a décidé d'autoriser les exportations de cannabis à usage thérapeutique afin d'accroître les débouchés pour ses producteurs nationaux, et devenir un leader mondial.



Une première ferme a reçu en mars l'agrément pour faire pousser du cannabis médicinal, et plusieurs autres ont suivi par la suite, le gouvernement y voyant un secteur économique d'avenir.



"C'est une étape très importante pour nos patients et pour la production nationale", a déclaré jeudi sur la chaîne ABC le ministre australien de la Santé Greg Hunt.



"L'existence d'un marché australien et d'un marché international va améliorer la pérennité de cette activité en Australie."



Il a ajouté que l'Australie avait l'ambition de devenir "le premier producteur de cannabis à usage thérapeutique au monde", mais qu'une des conditions à la délivrance d'un permis d'exportation serait d'accepter que le marché national demeurerait toujours la priorité du producteur.



L'usage récréatif du cannabis demeure interdit en Australie, pays qui a légalisé son usage thérapeuthique en 2016, qui est également autorisé dans plusieurs autres pays comme le Canada, Israël ou une majorité d'Etats des Etats-Unis.



