L'Australie se prépare à l'arrivée d'un cyclone sur sa côte est

Sydney, Australie | AFP | mardi 03/03/2025 - Les habitants de la côte est de l'Australie se préparent mardi à l'arrivée du cyclone tropical Alfred qui devrait toucher terre plus tard cette semaine, selon les prévisionnistes australiens.



Mardi matin, heure locale, le cyclone tropical se trouvait à 550 kilomètres à l'est de Brisbane (est), selon l'agence météorologique nationale.



D'après Dean Narramore, prévisionniste de cet organisme, Alfred doit toucher terre jeudi en fin de journée ou vendredi matin entre Brisbane et la Sunshine Coast, à environ 100 kilomètres au nord de la ville balnéaire.



Environ 3 millions de personnes vivent sur cette partie de la côte est.



Les prévisionnistes australiens mettent en garde contre des rafales de vent atteignant 120 km/h, et contre un risque de "crues soudaines".



Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a ainsi demandé aux autorités locales de "se préparer au pire".



Alfred serait le premier cyclone tropical à toucher terre dans cette région de l'Australie depuis 1974, selon le météorologue Dean Narramore



"Ce n'est pas un record, mais c'est certainement un peu plus inhabituel", souligne-t-il.