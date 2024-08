L'Australie relève son niveau de menace terroriste en raison de la montée des "idéologies extrêmes"

Sydney, Australie | AFP | lundi 04/08/2024 - L'Australie a annoncé lundi relever son niveau de menace terroriste de "possible" à "probable", pointant une montée en puissance des "idéologies extrêmes", après une récente série d'attaques sanglantes.



"L'environnement sécuritaire de l'Australie se dégrade, il est plus volatil et plus imprévisible", a déclaré à la presse Mike Burgess, directeur de l’Australian Security Intelligence Organisation (Asio), le service de renseignement intérieur.



"De plus en plus d'Australiens sont radicalisés" et le pays est confronté à des "pics de polarisation politique", a-t-il souligné.



Aucun élément ne laisse présager d'une "attaque imminente" mais il existe menace accrue pour les 12 prochains mois, selon l'Asio.



"La violence à caractère politique rejoint désormais l'espionnage et l'ingérence étrangère au rang de nos principales préoccupations en matière de sécurité", a lancé M. Burgess.



L'Australie a connu une multiplication d'attaques au couteau ces derniers mois.



En avril, l'une d'elles a fait six morts dans un centre commercial de Sydney. Son auteur, un homme de 40 ans souffrant de troubles mentaux, avait été abattu par la police.



Deux jours après cette attaque, un évêque d'une église assyrienne avait également été poignardé dans une église de Sydney lors d'un sermon diffusé en direct. La victime a survécu à ses blessures. Un adolescent de 16 ans a été inculpé d'"acte terroriste".



Début mai, un adolescent de 16 ans "radicalisé" et atteint de troubles mentaux a également été abattu par la police dans la banlieue de Perth (ouest) après avoir blessé une personne lors d'une autre attaque au couteau.