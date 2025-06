L'Australie offre un bateau de patrouille aux Maldives

Colombo, Sri Lanka | AFP | lundi 02/06/2025 - L'Australie va offrir un navire patrouilleur aux Maldives destiné à contribuer à "maintenir la sécurité régionale", a annonce lundi le ministre de la Défense australien, lors d'une visite dans cet archipel stratégique situé dans l'océan Indien.



"Conformément à notre stratégie nationale de défense, l'Australie oeuvre avec ses alliés dans le nord-est de l'océan Indien à maintenir la sécurité et la stabilité régionales", a déclaré Richard Marles à Malé, la capitale des Maldives.



L'archipel, qui compte 1.192 petites îles, occupe une position stratégique dans l'océan Indien car il est traversé par de grandes voies de navigation Est-Ouest.



L'Australie est membre de l'alliance stratégique Quad aux côtés des Etats-Unis, de l'Inde et du Japon, destinée à contrer Pékin en Asie-Pacifique.



"En tant que nation de l'océan Indien, l'Australie et les Maldives partagent une vision de notre région comme étant paisible, stable et prospère", a déclaré M. Marles dans un communiqué à l'issue d'une rencontre avec son homologue, Mohamed Ghassan Maumoon.



Le patrouilleur de 39,5 mètres (129 pieds) est celui utilisé par l'Australie utilisé dans le Pacifique. Il possède une autonomie de 3.000 miles nautiques et peut accueillir 23 personnes.



Actuellement en construction, elle devrait être terminée dans les prochains mois.



L'Australie fournit également des équipements hydrographiques pour aider les Maldives à cartographier leur fond océanique, afin d'accroître la sécurité maritime et de débloquer le développement économique, a déclaré le ministre australien.



Connu pour ses plages de sable blanc immaculées, l'archipel des Maldives constitué de 192 petites îles coralliennes étendues sur 800 km, est convoité sur le plan géopolitique car situé sur les voies de navigation internationales est-ouest.



L'Inde voisine et la Chine ont rivalisé d'influence à Malé, dont le président pro-Pékin est arrivé au pouvoir en 2023 avec la promesse d'expulser des dizaines de troupes indiennes basées là.



Après des relations initialement glaciales avec New Delhi, le Président Mohamed Muizzu a reçu un accueil chaleureux en octobre 2024 lors d'une visite d'État en Inde.



"Votre visite est un nouveau chapitre de nos relations", avait déclaré le Premier ministre nationaliste hindou à son visiteur.