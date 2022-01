L'Australie achète les droits du drapeau aborigène

Sydney, Australie | AFP | lundi 24/01/2022 - Le gouvernement australien a conclu un accord pour acheter pour environ 12 millions d'euros les droits d'auteur du drapeau aborigène, mettant fin à un long débat sur son utilisation par des entreprises et des particuliers.



Le Premier ministre Scott Morrison a estimé que son gouvernement avait "libéré le drapeau aborigène pour les Australiens" grâce à cet accord.



Ce dernier est le fruit de négociations avec l'artiste aborigène Harold Thomas, qui a conçu le drapeau en 1971.



Au cours des 50 dernières années, ce drapeau est devenu un important symbole de protestation et de célébration pour le peuple aborigène d'Australie.



Mais l'utilisation publique de l'oeuvre de M. Thomas a fait l'objet d'intenses débats après que l'artiste a accordé des licences à certaines entreprises afin qu'elles l'utilisent sur leurs produits.



L'une de ces entreprises, WAM Clothing, a envoyé des lettres de mises en demeure à de nombreuses organisations, dont l'Australian Football League, pour avoir utilisé le drapeau aborigène sur des vêtements.



"J'espère que cet arrangement apportera du réconfort à tous les Aborigènes et Australiens qui voudront utiliser le drapeau, sans modification, avec fierté et sans restriction", a assuré l'artiste au sujet de son accord avec le gouvernement australien.



"Je suis reconnaissant que mon art soit apprécié par tant de gens, et qu'il (...) représente quelque chose de si puissant."



Selon M. Morrison, l'accord signifie que le drapeau peut être utilisé sur des vêtements, des terrains de sport, des œuvres d'art "et sur tout autre support, sans avoir à demander une autorisation ou à payer un droit".



L'accord prévoit également la création par le gouvernement australien d'une bourse d'études à hauteur de 100.000 dollars en l'honneur de Harold Thomas et destinée aux étudiants indigènes.