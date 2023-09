L'Australie abandonne sa flotte d'hélicoptères Taipan après un accident

Sydney, Australie | AFP | vendredi 28/09/2023 - L'armée australienne a annoncé vendredi qu'elle abandonnait plus tôt que prévu sa flotte d'hélicoptères MRH-30 Taipan, après l'accident d'un de ces appareils en juillet qui a tué quatre soldats.



Les quelque 40 hélicoptères Taipan de l'armée australienne avait été immobilisés pendant l'enquête sur un accident survenu au cours d'exercices militaires de nuit au large des îles Whitsunday.



L'appareil devait initialement être retiré du service fin 2024. Les Taipans "ne reprendront pas les opérations aériennes" avant cette date, a déclaré le ministère australien de la Défense dans un communiqué.



Le gouvernement a annoncé qu'il allait mettre en service une nouvelle flotte de 40 hélicoptères UH-60M Black Hawk, de fabrication américaine, dont trois ont déjà commencé à voler en septembre.



"La plus grande priorité du gouvernement est la sécurité et le bien-être de notre population", a déclaré le ministre de la Défense Richard Marles.



"Nous continuons de soutenir les familles des quatre soldats qui ont perdu la vie plus tôt cette année, ainsi que l'ensemble de la communauté de défense".



Des responsables australiens s'étaient plaints des Taipan de fabrication européenne, invoquant des difficultés d'entretien et d'obtention de pièces de rechange.



La flotte avait déjà été immobilisée pendant un mois cette année après qu'un des hélicoptères a subi une panne moteur lors d'un exercice d'entraînement, obligeant l'équipage à se jeter dans l'océan.