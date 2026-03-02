

L’Assep fête le rugby

Tahiti, le 26 mars 2026 - Mercredi après-midi, l’Association du sport scolaire de l’enseignement privé (Assep), en collaboration avec la Fédération polynésienne de rugby, a organisé un tournoi de rugby pour les élèves des écoles primaires Viénot, Saint-Paul/Sainte-Thérèse et Taunoa. Plus de 140 enfants étaient réunis autour des valeurs de ce sport : respect, esprit d’équipe et partage, le tout en sécurité grâce à une forme de jeu qui permet à tous et à toutes de prendre du plaisir sans risque.



Le terrain de l’AS Aorai, à Pirae, accueillait ce mercredi après-midi le grand tournoi de rugby scolaire organisé par l’Association du sport scolaire de l’enseignement privé (Assep) en collaboration avec la Fédération polynésienne de rugby (FPR). Trois établissements – l’école protestante Charles-Viénot, l’école primaire Saint-Paul/Sainte-Thérèse et l’école protestante de Taunoa – étaient présents avec des équipes filles et garçons des classes allant du CE2 au CM2.



“Cela fait plusieurs années que nous organisons cet événement avec la fédération de rugby, car c’est un projet global qui comporte, en amont du tournoi, des séances mises en place par des éducateurs de la FPR ou du club de Papeete dans les écoles volontaires. On le voit aujourd’hui, il y a du monde et les enfants prennent du plaisir”, explique Marie Brodien, présidente de l’Assep.



Et l’un des avantages du rugby, c’est qu’il peut être pratiqué par les garçons comme par les filles. “Les trois écoles ont emmené une équipe de garçons et une équipe de filles. D’habitude, nous n’impliquons que le cycle 3 (CM1 et CM2), mais cette fois-ci, nous l’avons aussi proposé aux CE2. Cela nous permet de faire grandir les élèves pour qu’ils soient plus aguerris lorsqu’ils participent aux différents tournois en CM2. C’est un projet à long terme où les écoles et les professeurs vont s’investir pleinement. Ce n’est jamais évident, car c’est souvent sur du temps hors scolaire, mais nous allons essayer aussi d’en organiser sur le temps scolaire. C’est notre prochaine étape.”



Un volontariat encore chevillé au corps pour certains enseignants, comme Ilhona Tang, institutrice en CE2 à l’école Saint-Paul/Sainte-Thérèse, qui s’est investie avec sa classe sur ce projet, pendant les séances animées par les éducateurs, mais aussi seule avec ses élèves. “Cela nous tenait à cœur de mettre en place ces séances de rugby avec la FPR, car pour certains élèves, comme pour moi, c’était une découverte. Mais cette notion de collectif nous a plu. On a appris de nouvelles règles et un nouvel état d’esprit, et les enfants ont très vite accroché. On a très bien travaillé pendant les entraînements avec les éducateurs, mais aussi pendant nos propres séances. Et aujourd’hui, on est ravis, car les enfants ont le sourire et ils arrivent à très bien jouer.”



Une sensation confirmée par Tamara, élève à Saint-Paul/Sainte-Thérèse : “C’était la première fois que je faisais du rugby. Ça m’a beaucoup plu, car on court beaucoup et on joue en équipe. Je suis très contente d’avoir fait ces séances et ce tournoi avec ceux de ma classe.”



Du toucher deux secondes pour jouer en sécurité



Un apprentissage au cœur de ce projet, avec des valeurs communes chères au rugby. “Pour nous, c’est important de pouvoir véhiculer nos valeurs à travers des séances d’apprentissage et un tournoi final. Nous avons mis en place la pratique du toucher deux secondes, qui consiste à toucher le porteur de ballon pour le stopper au lieu de le plaquer, pour plus de sécurité et de mixité. Il était important que tous les élèves, filles ou garçons, puissent pratiquer en prenant du plaisir. Nos éducateurs sont formés et diplômés, donc toutes les séances sont faites dans les meilleures conditions. Les instituteurs sont aussi très impliqués, car nous avons mis en place une formation en interne avec eux. On voit que tout le monde a adhéré : on observe de très belles choses aujourd’hui sur les matchs, et surtout beaucoup de sourires”, explique Gilles Laffite, cadre technique de la fédération de rugby.



Pour lui, cet apprentissage permettra aux élèves de franchir un cap lors de leur entrée en sixième. “Au collège, on met en place le plaquage. C’est un chemin de progression établi avec la DGEE, donc ces séances vont leur permettre d’appréhender les règles fondamentales du rugby pour pouvoir pratiquer aussi en sécurité lors de ce changement.”



Avec plusieurs matchs disputés lors de ce tournoi, les jeunes filles et garçons ont montré de réelles aptitudes pour ce sport et auront acquis de belles bases pour leur future aventure rugbystique en 6e. Quant aux autres, ce beau projet à l’école primaire leur permettra de se construire autour de valeurs communes telles que le respect et l’esprit d’équipe.







Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 26 Mars 2026 à 14:50 | Lu 196 fois



