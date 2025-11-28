L'Aremiti 6 remorqué jusqu'au port après une panne électrique

Ce jeudi matin, l'Aremiti 6 a dû être remorqué jusqu'au port de Papeete après avoir subi une avarie technique.
Tahiti, le 4 décembre 2025 - Une défaillance du groupe électrogène du Aremiti 6 a provoqué un black-out total du navire ce jeudi matin, au large de Papeete, obligeant le capitaine à faire appel à un remorqueur par mesure de sécurité. Désormais, le problème étant résolu, le navire reprend son exploitation.
Ce jeudi matin, l'Aremiti 6 a dû être remorqué jusqu'au port de Papeete après avoir subi une avarie technique. En service depuis 2019, le navire a connu une panne de son groupe électrogène à seulement 0,5 mille nautique de la passe, entraînant un black-out complet.
Compte tenu de la proximité du récif et par mesure de sécurité, le capitaine a immédiatement sollicité l'intervention d'un remorqueur. La remise en route du système ayant pris plus de temps que prévu, les passagers sont restés confinés à bord pendant 1h30.
Les répercussions sur le service ont été immédiates : la traversée prévue en matinée a été annulée, et les passagers concernés ont été réacheminés sur d'autres navires de la compagnie.
Le problème désormais résolu, l'Aremiti 6 a pu reprendre son exploitation dès l'après-midi avec la rotation de 15h30. La compagnie maritime assure qu'il s'agit d'une première pour cette navette rapide et indique qu'une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de cette avarie inédite.
