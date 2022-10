L'Aranui, inspiration pour l'avenir des jeunes du Cétad de Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 10 octobre 2022 - Dans le cadre de leur certificat polynésien d’aptitude professionnelle (CPAP), les élèves de la section petite et moyenne hôtellerie du Cétad de Taiohae ont eu la chance de visiter le cargo mixte Aranui lors de son escale à Nuku Hiva, lundi. L’occasion pour ces jeunes étudiants d’envisager leur avenir professionnel de façon concrète.



La section petite et moyenne hôtellerie (PMH) du Cétad de Nuku Hiva forme les étudiants marquisiens aux multiples facettes des métiers de la restauration et de l’hôtellerie en l’espace de deux ans, à l'issue desquels ils obtiennent leur certificat polynésien d’aptitude professionnelle (CPAP). Pour cela, le Cétad dispose de plusieurs outils pédagogiques. D'une part, l’enseignement d’animations culturelles destinées aux touristes et des cours de cuisine et de service en salle grâce au restaurant pédagogique de l’établissement. Et d'autre part, les élèves ont l’occasion de travailler en alternance dans deux hôtels de Taiohae afin d’approfondir leurs connaissances en matière d’hébergement touristique.

C’est dans le cadre de ces apprentissages pratiques que les élèves de la section PMH marquisienne ont eu l’opportunité de visiter lundi la partie croisière du cargo mixte Aranui en escale à Nuku Hiva. Une visite qui avait plusieurs objectifs, comme l’explique Vincent Rivard, professeur en charge de la section PMH du Cétad : "Il s’agissait pour les élèves, dont c’était la première visite sur un navire de croisière, d’observer les employés de l’Aranui dans les différents services : cuisine, hébergement et accueil notamment. Puis je souhaitais qu’ils se rendent compte des possibilités professionnelles qui peuvent leur être offertes s’ils sont sérieux pendant leur cursus. Il s’agissait aussi de leur montrer concrètement toute la diversité de métiers au sein du cargo mixte, d’autant que l’Aranui emploie un grand nombre de Marquisiens. D’ailleurs, les élèves du Cétad ont rencontré et échangé avec plusieurs de mes anciens élèves lors de cette visite."



Une immersion dans le monde de la croisière touristique qui a beaucoup intéressé les jeunes étudiants. En début d’année prochaine, certains d’entre eux auront la chance d’effectuer leur stage en entreprise à bord du cargo mixte, puisque Vincent Rivard est actuellement en discussion avec Romina Wong, responsable du marketing et de la communication de l’Aranui.





Rédigé par Marie Laure le Lundi 10 Octobre 2022 à 17:22 | Lu 219 fois