L'Angleterre écarte le Sénégal et se tourne vers la France

Al Khor, Qatar | AFP | dimanche 04/12/2022 - L'Angleterre a sèchement écarté le Sénégal (3-0) avec un premier but de Harry Kane dimanche en huitième de finale du Mondial, un succès qui lui ouvre les portes des quarts de finale contre le tenant du titre Français samedi dans ce même stade Al-Bayt.



Il s'agissait de la première opposition de l'histoire entre les deux nations de football.



Les premières vingt minutes ont été calmes et équilibrées, sans véritable occasion de but si l'on excepte une percée de Boulaye Dia (4e) ou une tête du défenseur central John Stones au-dessus sur un corner de Phil Foden (21e).



Mais à la 23e minute, les Lions sénégalais ont causé une première frayeur aux Anglais lorsque, sur un centre de Krépin Diatta repris par Boulaye Dia et contré par Stones (avec l'aide involontaire de son bras), Ismaila Sarr a hérité du ballon tout près de la ligne de but, mais a tiré au-dessus.



Une nouvelle occasion encore plus nette neuf minutes plus tard pour les joueurs d'Aliou Cissé, une frappe du gauche de Dia, légèrement excentré côté gauche de la surface de réparation, a contraint Pickford à effectuer un arrêt réflexe (32e).



Piqués au vif, les Anglais -privés de Raheem Sterling, forfait en raison de problèmes familiaux- sont alors sortis de leur torpeur et la rencontre a totalement changé de physionomie.



Et sur un contre rondement mené, Jude Bellingham, idéalement lancé par Harry Kane, a centré en retrait pour Jordan Henderson dont la reprise imparable au point de penalty a trompé Edouard Mendy, le gardien de Chelsea (38e).



Kane ouvre son compteur



Deux minutes plus tard nouvelle opportunité pour l'Angleterre: un centre de Bukayo Saka a trouvé Kane dont la reprise en déséquilibre du pied droit est passée au-dessus (41e).



Ce n'était que partie remise pour le capitaine des Trois Lions qui a assommé ceux de la Téranga dans le temps additionnel de la première période, d'une belle frappe à la conclusion d'un contre-attaque initiée par Bellingham et relayée par Foden (45+3).



Le canonnier de Tottenham a ainsi ouvert son compteur buts dans cette Coupe du monde, lui qui avait terminé meilleur buteur de la précédente, avec six réalisations.



La domination anglaise a ensuite tourné à la démonstration à la 57e minute: un centre de Foden côté gauche a trouvé Saka qui a devancé Ismail Jakobs et marqué d'une reprise piquée du pied gauche. De quoi mettre une sourdine aux chants et percussions des nombreux Sénégalais en tribunes.



L'Angleterre, vice-championne d'Europe chez elle en 2021 et demi-finaliste du Mondial-2018 en Russie, poursuit donc son chemin vers peut-être un second sacre mondial après celui de 1966 à domicile.



De son côté le Sénégal, champion d'Afrique, n'a pas pu réitérer son exploit de 2002, lorsqu'il avait atteint les quarts de finale du Mondial en Corée du Sud et au Japon.

le Dimanche 4 Décembre 2022 à 11:11 | Lu 56 fois