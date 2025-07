L’Afrique du Sud accueille la deuxième étape des CS

Tahiti, le 30 juin 2025. Pour sa deuxième étape des Challenger Series, la World surf league (WSL) a choisi la côte est de l’Afrique du Sud. C’est sur la plage de Willard, commune de KwaDukuza, que se tient la Ballito Pro, du 30 juin au 6 juillet. Nos trois représentants — Kauli Vaast chez les hommes, Tya Zebrowski et Kiara Goold chez les femmes — sont bien présents. Après une première étape bien maîtrisée pour Kauli et Tya, Kiara, la plus jeune du groupe, tentera de prendre son envol lors de cette épreuve. Tous trois ont passé le premier tour avec succès.



Après l’Australie, cap sur l’Afrique du Sud. En pleine période hivernale, la station balnéaire de Ballito a été choisie depuis maintenant 16 ans pour accueillir la 56ᵉ édition de la Ballito Pro. Organisée à l’origine dans la baie de Plenty à Durban, la compétition a été déplacée au fil du temps, notamment en raison des restrictions, sur la plage de Willard. Accompagnée de son festival de musique, cette compétition a posé ses valises dans cette petite ville côtière, connue pour ses vagues de classe mondiale qui déferlent à cette période de l’année.



Avec majoritairement des droites pouvant atteindre jusqu’à 2,50 mètres, le beachbreak peut générer des vagues qui déroulent sur près de 300 mètres. Des conditions idéales en cette saison pour des surfeurs qui partagent le même objectif : accéder, la saison prochaine, au Championship Tour (CT), la première division du surf mondial.



Mais la concurrence s’intensifie avec l’arrivée des surfeurs non qualifiés pour la suite du CT cette saison. Matthew McGillivray, Liam O’Brien, Samuel Pupo, Sally Fitzgibbons, Macy Callaghan et Nadia Erostarbe seront des adversaires redoutables. Déçus de leur première partie de saison, ils chercheront à reprendre rapidement leur place parmi l’élite du surf mondial. Nos ’aitos sont prévenus, mais bien décidés à continuer de croire en leur rêve.



Un premier tour maîtrisé



Pour son premier heat, Kauli Vaast, finaliste de la Burton Automotive à Newcastle en Australie, était opposé au Basque Adur Amatriain, au Japonais Tenshi Iwani, et au local de l’étape, la wild card Joshe Faulkner. Fidèle à son style et doté d’une excellente lecture des vagues, le surfeur de Vairao a une fois de plus mis toute sa science du surf à profit pour s’adjuger les deux meilleures notes de la série. Avec un 6,33 et un 6,27, notre champion prend la première place et se qualifie directement pour le second tour. Cette fois-ci, il devra faire face à Liam O’Brien. L’Australien, qui n’a pas passé le cut il y a un mois, est bien décidé à ne pas s’éterniser dans les Challenger Series. Kauli retrouvera également le Français Maxime Huscenot et l’Américain Jett Shilling.



Du côté de nos vahine, même constat. Tya Zebrowski poursuit sur la lancée de sa première étape. Demi-finaliste, elle remporte un heat tout en maîtrise. Avec un total de 10,10, elle poursuit son parcours et retrouvera, comme son compatriote, une ancienne pensionnaire du CT 2025 : Sally Fitzgibbons. L’Australienne, passée tout près du cut, sera une adversaire redoutable. Une belle occasion pour Tya de prouver qu’elle a toute sa place dans cette compétition, malgré son jeune âge.



Pour Kiara Goold, c’est une autre histoire. Pour sa première saison dans les Challenger Series, la jeune Tahitienne avait manqué son entrée dans le circuit, éliminée dès le premier tour. Elle revient plus motivée que jamais. Désireuse de montrer son véritable niveau, elle a abordé cette compétition avec toute sa détermination et son caractère. Des qualités qui lui ont permis de terminer première de sa série avec un très bon score de 8,97 et de se qualifier pour le tour suivant. Elle devra, elle aussi, affronter une surfeuse rétrogradée du CT après le cut : la Basque Nadia Erostarbe.