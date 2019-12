L'Adie désigne ses quatre lauréats polynésiens

Tahiti, le 9 décembre 2019 -Le jury de l'association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE), qui lutte contre "le gâchis de talents" a désigné vendredi dernier à Papeete les quatre lauréats de sa 9e édition du concours de la création de micro-entreprises, Cré’Adie 2020. Les quatre vainqueurs ont gagné le droit de partir en métropole pour concourir au niveau national fin mai 2020.





Les porteurs de projet polynésiens, lauréats de la 9e édition du concours de la création de micro-entreprises, Cré’Adie 2020, recevront leurs prix au premier trimestre 2020 lors de la semaine du microcrédit de l’ association pour le Droit à l’Initiative Économique (Adie). Ils partiront en métropole fin mai, début juin pour concourir au niveau national.



-Malika Dexter, activité production maraîchère à Fakarava, a remporté le prix jeunes sponsorisé par le cabinet KPMG Tahiti. Ce prix récompense une créatrice financée et accompagnée par l'Adie, ayant l'esprit d'entreprise et dont le projet est porteur de développement économique et de création d’emploi.



- Joël Teariki, activité location de véhicules à Tahiti, a remporté le prix vitalité des territoires sponsorisé par la Banque de Polynésie. Ce prix récompense un créateur créatrice d’entreprise financé et accompagné par l’Adie, dont l’activité a un impact économique positif et significatif dans son territoire.



-Tepoeaheetai, Hervé Ah-Scha, activité coprah culture à Nuku Hiva - Marquises, a remporté le prix Rebond sponsorisé par la Société Comptoir Polynésien - Yamaha Tahiti. Ce prix récompense un créateur financé et accompagné par l'Adie qui a fait preuve de ténacité pour lancer son activité. La capacité de rebond du créateur, sa volonté d'agir sur son propre destin ont été pris en compte, ainsi que l'exemplarité de son parcours.



- Tearaitua, Jean-Baptiste Tavanae, activité agriculture biologique - entreprise "Le potager Bio de JB" - Label Bio Fetia à Tahiti, a remporté le prix Économie sociale et solidaire sponsorisé par la Polynésienne des Eaux. Ce prix récompense les entrepreneurs qui placent au cœur de leur projet le social, la solidarité, l’environnement et/ou qui privilégient les circuits courts.