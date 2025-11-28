

L’Académie des talents Fifa de Tahiti, saluée par Gianni Infantino

Tahiti, le 30 novembre 2025 - L’Académie des talents Fifa de la Fédération tahitienne de football est la première en Océanie à ouvrir. Son centre “bâtira l’avenir du beau jeu”, déclare le président de la Fifa, Gianni Infantino, dans un message vidéo. Pilier du Programme de développement des talents de la Fifa, les Académies des talents sont désormais officiellement implantées dans les six confédérations.



Le président de la Fédération internationale de football association (Fifa), Gianni Infantino, a déclaré que l’ouverture de l’Académie des talents Fifa à Tahiti est “la preuve que cet incroyable programme de développement des talents de la Fifa continue de se développer”.



Lancé en 2022 et dirigé par Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial, le programme de développement des talents de la Fifa vise à offrir à chaque talent des 211 associations membres de la fédération internationale un parcours vers le professionnalisme.



Au cœur de cette ambition se trouve la création d'une Académie des Talents Fifa dans chaque confédération. À ce jour, plus de 40 sont opérationnelles dans le monde, et le centre de la Fédération tahitienne de football (FTF) consolide la présence d'une Académie des Talents Fifa dans chacune des six confédérations.



“Aujourd'hui est un jour historique pour le football tahitien à bien des égards, et une véritable fête, car votre Académie des Talents Fifa est la première en Océanie à célébrer un événement aussi marquant. Cela signifie que nous sommes désormais officiellement présents dans les six confédérations, preuve que cet incroyable programme de développement des talents de la Fifa continue de se développer”, a déclaré Gianni Infantino dans un message vidéo diffusé lors de la cérémonie d'inauguration, en présence du président de la FTF, Thierry Ariiotima, et d'autres personnalités locales.



“Tahiti possède une population jeune, une société tournée vers l'avenir, et votre Académie des Talents Fifa, au sein du centre national de la Fédération tahitienne de football, reflète cette dynamique et contribue à bâtir l'avenir du beau jeu.”



L’Académie des talents Fifa de la Fédération tahitienne de football est la première en Océanie à ouvrir.



Tahiti possède une solide expérience en beach soccer, ayant participé aux huit dernières Coupes du Monde de la discipline sous l’égide de la Fifa, terminant finaliste à deux reprises. La nation insulaire du Pacifique n’a toutefois fait sa seule autre apparition sur la scène internationale qu’à l’occasion de la Coupe du Monde U-20 de la Fifa en 2009 et 2019.



Élément clé de l’objectif de l’Académie des talents, qui vise à accroître les chances des pays moins peuplés, comme Tahiti, de participer régulièrement aux compétitions internationales, des entraîneurs Fifa sont déployés dans chacune d’elles afin de former les jeunes talents à court terme, mais aussi de mettre en place un réseau local d’entraîneurs et des normes de formation et d’encadrement à long terme.



Parallèlement à l’expansion et à la fréquence accrue des tournois Fifa, notamment chez les jeunes, cette approche globale du développement est conçue pour élever le niveau mondial et créer un écosystème footballistique plus compétitif à l’échelle internationale.



Actuellement, 20 des garçons les plus talentueux du pays résident à la Fifa Talent Academy de la FTF, et l'académie accueillera l'année prochaine une nouvelle promotion de filles qui ont l'ambition et le potentiel pour devenir footballeuses professionnelles.



“Cette Académie des Talents Fifa s'appuiera sur des bases solides pour faire progresser le football tahitien et, grâce à des entraîneurs de haut niveau, encouragera les meilleurs jeunes talents à réaliser pleinement leur potentiel. C'est l'essence même du Programme de développement des talents de la Fifa. Il profite déjà à de nombreux jeunes Tahitiens, et je me réjouis de votre projet d'offrir le même programme aux jeunes filles dès l'année prochaine”, a ajouté le président de la Fifa, qui a visité ce qu'il a qualifié de “petit coin de paradis” en 2023.



“Et avec l'expansion des tournois Fifa, qui offre aux associations membres plus d'opportunités que jamais de se mesurer aux meilleurs sur la scène internationale, j'ai hâte de voir les nouveaux joueurs et joueuses formés au cœur de vos Académies des talents Fifa se mesurer aux meilleurs joueurs du monde.”





Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 30 Novembre 2025 à 14:48 | Lu 266 fois



