

L’AS Vénus vient à bout de l’AS Mira

Tahiti le 25 octobre 2025 - Samedi après-midi, le stade de Mahina accueillait l’un des chocs de cette 5ᵉ journée de Ligue 1. Cinquième au classement, l’AS Vénus recevait l’AS Mira, quatrième. Les deux formations affichaient le même nombre de points avant la rencontre, seules quelques unités de goal-average les séparant. Pour les joueurs de Moorea, il s’agissait de confirmer la belle dynamique de leur deuxième saison parmi l’élite. En face, Vénus, encore en quête de repères après une intersaison agitée par plusieurs arrivées et absences notables, cherchait à confirmer ses bons derniers résultats. Ce sont les hommes de Teaonui Tehau qui ont finalement remporté cette rencontre 4 à 2, non sans difficultés.



Dès les premières minutes, Vénus tente d’imposer son rythme et de mettre la pression sur le but adverse. Mais Mira ne se laisse pas intimider et parvient rapidement à poser le pied sur le ballon. Les visiteurs installent leur jeu dans le camp de Vénus et étouffent progressivement les locaux, contraints de se contenter de quelques coups de pied arrêtés.



Sur un coup franc de Shan, le capitaine Teaonui Tehau manque sa reprise, laissant passer la première opportunité de la rencontre.



Mais Mira réagit très vite : à la 17ᵉ minute, une superbe ouverture de Tamatea Arapari qui trouve Teraupoo Jens Tepa dans la profondeur. L’attaquant s’infiltre dans la surface et glisse le ballon sous le gardien : 0-1 pour Mira.



Solide défensivement, réaliste offensivement, le club de Moorea affiche une maîtrise impressionnante. Vénus tente bien de réagir, notamment par son capitaine ou sur un corner de Shan, mais la défense de Mira reste compacte.



Mira devant à la pause



Au fil des minutes, les deux équipes peinent à créer de réelles occasions, les défenses prenant l’ascendant sur les attaques.



Mais à la 31ᵉ minute, l’AS Vénus arrive à faire sauter le verrou de Mira. Sur un énième corner tiré de la gauche par le numéro 20, Roonui Tehau s’élève plus haut que tout le monde et place une tête imparable pour égaliser : 1-1.



Ce but libère les joueurs de Mahina. Dans la foulée, le gardien de Mira, Rautea Hoaere Vongue, sur sa ligne, s’interpose à deux reprises face à “Filou” Tehau,.



Alors que Vénus semble avoir pris le dessus, le scénario bascule dans les arrêts de jeu : un tir de Pothin Poma, contré à l’entrée de la surface, trompe le portier local. 1-2 pour Mira à la pause. Un coup dur pour Vénus malgré une première période équilibrée.



Deuxième mi-temps à rebondissements



Au retour des vestiaires, les deux équipes se jettent dans la bataille. Mira veut tuer le match, tandis que Vénus, plus conquérant, cherche à concrétiser sa domination.



Teaonui Tehau – encore lui – se procure la première grosse occasion de la reprise : sur un centre de Lacans, il tente sa chance dans un angle fermé, mais son tir s’envole au-dessus. Quelques instants plus tard, c’est au tour de Mira de se montrer offensive sur corner, le ballon traînant dangereusement dans la surface.



Mais sur l’action suivante, Vénus trouve enfin la faille. Entré à la pause, Lacans déborde sur le côté droit et dépose un centre millimétré sur le pied de Shan, qui conclut avec sang-froid : 2-2.



Le match s’emballe. Le capitaine Tehau manque de peu d’aggraver le score, mais c’est finalement un fait de jeu qui va tout changer : le numéro 7 de Mira, M’Boueri, écope d’un deuxième carton jaune et laisse ses coéquipiers à dix.



Vénus déroule en supériorité numérique



Réduite à dix, l’équipe de Moorea subit la pression de Mahina. À la 64ᵉ minute, une superbe combinaison entre Roonui Tehau et son capitaine permet à Moeava Franck Kaiha, fraîchement entré, de décocher une frappe à ras de terre victorieuse (3-2).



Portés par leur public, les Bleus de Mahina insistent. Le gardien de Mira s’interpose sur une frappe puissante de Shan, puis récidive face à Kaiha. Mais la vague offensive finit par tout emporter : sur un nouveau ballon dans la surface, Shan croise sa frappe et trouve le chemin des filets : 4-2.



Mira, longtemps dans le coup, semble avoir tout donné. Réduits à dix et émoussés physiquement, les joueurs de Moorea ne parviennent plus à réagir. Même leur numéro 10, Germain, sur coup franc, ne trouve pas le cadre.



Un succès qui confirme





Vénus s’impose finalement 4-2 au terme d’un match spectaculaire et riche en rebondissements. Une victoire importante qui propulse l’AS Vénus à la deuxième place du classement, confirmant leur montée en puissance après un début de saison hésitant. “C’est vrai que l’on a eu un début de saison difficile. Mais depuis quelques matchs, on commence à se trouver et à mettre en place notre jeu. On travaille beaucoup à l’entrainement et ça commence à payer. On savait que ce match allait être difficile car Mira est une très belle équipe avec de bons joueurs, et ils font un très bon début de saison. On a eu du mal à se mettre dans le match mais ce qui est positif c’est qu’on ne les a pas laissé prendre le large, on a toujours marqué très vite après avoir encaissé un but. Ce but, en fin de première mi-temps, nous a fait mal mais on a su trouver les ressources pour rien lâcher c’est très encourageant”, a débriefé Roonui Tehau.



Pour Mira, la défaite laisse un goût amer, tant les joueurs de Moorea avaient maîtrisé leur sujet en première période. Mais leur début de saison est vraiment encourageant et ils restent des candidats sérieux au Top 5.



Dans le reste de cette cinquième journée, Tefana continue sur sa belle lancée et s’impose face aux Tamarii Punaruu sur le score de 3 à 2. La belle opération du week-end c’est central qui l’a réalisée en allant gagner chez les orange et bleu de dragon, 2-1. Pirae domine l’AS Jeunes Tahitiens 13-3. Une équipe de JT qui connait un début difficile dans l’Elite.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 26 Octobre 2025 à 16:24 | Lu 436 fois



