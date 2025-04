L'AS Vénus s’impose face à une valeureuse AS Mira (4-2)

Tahiti, le 19 avril 2025 - Ce samedi, dans un stade détrempé par les pluies des derniers jours, l’AS Vénus, solide leader du championnat, recevait l’AS Mira, surprenante cinquième du classement et promue cette saison, pour le compte de la vingtième journée. Un choc des extrêmes sur le papier, mais un vrai duel sur le terrain, entre une équipe expérimentée et un outsider audacieux venu de Moorea. C’est l’AS Vénus qui s’impose 4 à 2 et reste solide leader.



Dès les premières minutes, les joueurs de l’AS Vénus, emmenés par leur capitaine emblématique, Teaonui Tehau, affichent leurs intentions : presser haut, étouffer l’adversaire et imposer le rythme. Sous une pelouse gorgée d’eau, ils monopolisent le ballon et investissent la moitié de terrain adverse. Les coéquipiers de Tehau multiplient les offensives, tandis que Mira peine à relancer le ballon proprement. Leur seul fait d’armes dans le premier quart d’heure : un coup franc anodin, sans réel danger.



La pression constante finit par payer. À la 15e minute, sur un corner tiré de la droite par Shan, Kevin Barbe surgit au premier poteau pour placer une tête sous la barre et ouvrir le score : 1-0 pour Vénus. En face, l’AS Mira tente une timide réaction, mais un hors-jeu vient couper court à leur première offensive sérieuse.



Vénus poursuit sa domination et se crée plusieurs occasions, mais la pelouse détrempée complique la finition. À la 30e minute, nouveau corner pour les locaux, nouvelle opportunité : après un cafouillage dans la surface, Eddy Kaspard parvient à reprendre le ballon dans les pieds des défenseurs de l’île sœur et double la mise : 2-0. Le match semble alors prendre une direction fatale. Mais c’était sans compter sur la révolte de Mira.



Sur l’engagement qui suit, l’arbitre signale un penalty pour une faute dans la surface de Vénus. Heiarii Maperi s’élance et transforme avec sang-froid. 2-1, le match est relancé. Boostée par ce but, l’équipe de Moorea retrouve de la confiance, se réorganise défensivement et commence à jouer plus haut. Dans les dernières minutes de cette première période, elle surprend même Vénus : sur une longue ouverture depuis leur camp, Frédéric Nepamoindou s’échappe dans le dos de la défense, élimine le gardien et égalise d’un tir croisé. 2-2 à la pause, contre toute attente.



La clé du match : les coups de pieds arrêtés



Le retour des vestiaires se fait sous une pluie qui redouble d’intensité. Le terrain devient de plus en plus difficile à jouer, et les flaques d’eau freinent les passes. Mais Vénus ne lâche rien. Dès la reprise, Eddy Kaspard se procure une belle occasion, mais le portier de Mira réalise une parade remarquable. Quelques instants plus tard, c’est ce même Kaspard qui obtient un penalty après avoir été fauché dans la surface. Sous une pluie battante, Manu Shan transforme et redonne l’avantage aux siens : 3-2.



Les conditions rendent le jeu haché, les occasions plus rares, mais Vénus insiste. Et une nouvelle fois, c’est sur coup de pied arrêté que la différence se fait : à la 70e minute, Tehau s’élève sur un corner et place une tête décroisée imparable pour le 4-2.



Mira ne baisse pas les bras. Dans les dernières minutes, l’équipe de Moorea pousse, et sur corner, manque de réduire l’écart : le gardien de Vénus, Tevaearai Tamatai, sort une parade décisive sur sa ligne. Dans la foulée, son homologue de Mira, Abed Nego Xavier Mareura, réalise, lui aussi, un superbe arrêt sur une frappe de Tehau, repoussant le danger du bout des doigts.



Malgré les efforts des deux équipes, plus rien ne sera marqué. Vénus s’impose logiquement, mais non sans avoir été sérieusement bousculé. “On a du mal à jouer au ballon avec ce temps. On savait qu’il fallait marquer très vite pour se mettre à l’abri. On l’a fait mais malgré ça, Mira a perturbé nos plans. À la mi-temps, j’ai remobilisé tout le monde car on a pris des buts trop faciles. On savait qu’avec ce temps les coups de pieds arrêtés seraient la solution. On a beaucoup travaillé sur ces phases de jeu et ça a payé”, nous détaillait le coach de venus Vateanui Tehau. L’AS Mira, de son côté, confirme qu’elle n’est pas une simple surprise de la saison : solide, joueuse et déterminée, elle a prouvé qu’elle méritait sa place dans le top 5 du championnat. “On est une équipe jeune. On est très contents de notre saison. L’objectif était de se maintenir et on est en train de le réaliser. Il faudra être sérieux jusqu’à la fin mais on n’est pas loin de notre but. Aujourd’hui malgré les conditions on arrive à tenir tête a une des plus belles équipes du championnat. On peut être fiers de notre performance”, expliquait le capitaine de l’AS Mira, Tahiarii Teriitemataua. Vénus conforte sa place de leader, tandis que Mira conserve sa belle cinquième place et gagne encore en respect dans l’élite du football polynésien.



Dans cette 20e journée, Central Sport s’est imposé difficilement 4 à 3 face à Taiarapu FC. Les joueurs de Dragon, de leur côté, ont réussi leur match face à Pueu en l’emportant 4-2. Enfin, Tamarii Punaruu continue sa belle fin de saison en gagnant 5-0 contre Manu Ura.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 20 Avril 2025 à 22:06 | Lu 287 fois