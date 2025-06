L’AS Vénus s’impose face à l’AS Dragon mais devra encore patienter

Tahiti, le 15 juin 2025 - Vendredi soir, dans un stade de Mahina bien garni et sous un ciel clément, l’AS Vénus a pris le meilleur sur l’AS Dragon (3-1), lors de l’avant-dernière journée du championnat de Ligue 1 à Tahiti. Une victoire attendue pour les joueurs de Mahina, toujours en tête, mais sous pression, car dans le même temps, l’AS Pirae s’imposait largement face à Taiarapu (7-1), et maintient ainsi le suspense pour le titre.



Dès les premières minutes de la rencontre opposant vendredi soir l’AS Vénus à l’AS Dragon, l’enjeu se fait sentir. L’équipe de Mahina attaque fort et à la 5e minute, Eddy Kaspard centre parfaitement devant le but, mais Teaonui Tehau rate son contrôle face au gardien, manquant une belle opportunité d’ouvrir le score. L’AS Dragon, loin de se laisser intimider, montre immédiatement qu’elle est venue pour jouer sa chance à fond. Le retour de son capitaine et buteur Tamataua Tetauira apporte de la confiance et, sur coup franc, Makalu Xowi fait frissonner les tribunes à la 7e. Son ballon ne trouve pas le cadre, mais la pression s’installe.



Dragon avec des intentions



Le match est intense, les duels musclés et les occasions se succèdent. À la 15e minute, après une superbe action collective sur le côté droit, Xowi enchaîne par une frappe puissante que le portier de Vénus, Tevaearai Tamatai détourne magistralement. À la 20e minute, Gervais Chan Kat envoie une lourde frappe sur le poteau. Vénus souffre mais tient bon.



Peu à peu, les locaux retrouvent leur rythme. Le trio offensif Shan-Tehau-Kaspard commence à se trouver. À la 30e, une frappe puissante de Raihiti Douepere manque de peu le cadre. Le danger change de camp. Vénus pousse, notamment sur coups de pied arrêtés, son arme favorite. Juste avant la pause, Kevin Barbe place une tête sur un centre, mais celle-ci est trop décroisée. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score nul et vierge (0-0), un résultat qui n’arrange pas les locaux car, dans le même temps au stade Pater, Pirae mène déjà 4-0 face à Taiarapu.



Le retour des vestiaires ne change rien à l’intensité du match. Vénus repart à l’attaque et ses premiers corners sèment déjà le danger. Pourtant, c’est Dragon qui se procure la première grosse occasion de cette deuxième mi-temps : Tamataua tire deux fois coup sur coup, sur le gardien sans pouvoir le franchir. Sur la contre-attaque, Tehau, pour Vénus, manque lui aussi de peu l’ouverture du score.



Des coups de pied arrêtés décisifs



Mais l’orage finit par éclater. Sur un corner frappé de la droite par Manuarii Shan à la 63e minute, Kevin Barbe surgit au premier poteau pour placer une tête imparable : 1-0 pour Vénus. Ce but libère l’équipe et les supporters. Dragon ne se démobilise pas et continue d’y croire. À la 68e, un superbe une-deux entre Xowi et Chan Kat dans la surface aurait pu permettre l’égalisation, mais la tentative flirte avec le poteau. Xowi, sur coup franc, oblige encore une fois le gardien de Vénus à un arrêt décisif. Mais les coups de pied arrêtés continuent de faire la différence. À la 72e minute, Manu Shan dépose un nouveau corner dans la surface. Cette fois, c’est Teraimanahiva Heitaa qui s’élève plus haut que tout le monde et place une tête victorieuse : 2-0. Le public exulte. La domination aérienne de Vénus sur ces phases arrêtées est sans appel.



Malgré cet écart, les joueurs de Vénus ne desserrent pas l’étau. Leur pressing permanent perturbe les relances adverses. À la 81e minute, une mauvaise maîtrise d’un défenseur orange permet à Kaspard de récupérer le ballon en pleine surface. L’attaquant ne se fait pas prier pour marquer le troisième but : 3-0. Le match semble plié.



L’AS Dragon sauve toutefois l’honneur en fin de rencontre. À la 87e minute, un corner provoque une main dans la surface. Le penalty est transformé par Xowi, qui réduit le score à 3-1. Trop tard cependant pour espérer un retour.



“On veut finir de la meilleure des manières”



Avec cette victoire, Vénus conserve la tête du championnat, mais ne pourra pas encore sabrer le champagne. “Même si on a un peu d’avance sur Pirae, on sait que rien n’est joué avant cette dernière journée. On ne s’occupe que de nous et on veut finir de la meilleure des manières. Ce soir, on a eu du mal à trouver les solutions face à une très belle équipe de Dragon. On a réussi à débloquer la situation grâce à une de nos forces, les coups de pied arrêtés. Ça fait plaisir car on les travaille beaucoup aux entraînements. Ça prouve que l’investissement de la semaine paie le week-end”, expliquait, très lucide, le métronome de Vénus, Roonui Tehau. En effet, l’AS Pirae, qui s’est largement imposée 7-1 face à Taiarapu vendredi et toujours en embuscade avec un match en retard, peut encore prétendre au titre en cas de victoire lors de ses deux dernières rencontres, à condition que Vénus chute le week-end prochain.



L’AS Dragon, quant à elle, s’est bien battue et a retrouvé un collectif pertinent autour de son capitaine Tamataua Tetauira, malgré une semaine agitée. “La semaine a été compliquée avec le changement d’entraîneur, mais on s’est dit qu’on devait bien finir pour représenter fièrement notre club. Aujourd’hui, on tombe contre une très belle équipe, leader du championnat qui fait une grosse saison. Malgré ça, on a tenté, on a joué, on a tout donné et on fait vraiment des choses intéressantes. On sait que la saison est finie pour nous, mais on veut déjà construire l’avenir avec les jeunes qui vont monter.”



Le suspense reste donc entier dans cette Ligue 1 tahitienne. Rendez-vous dans quelques jours pour le dénouement d’un championnat haletant jusqu’au bout.



Dans cette 26e journée, Tefana continue sa très bonne fin de saison en battant 5-1 Central Sport. Mira et Tamarii Punaruu se quittent dos à dos 1-1 et Pueu se donne confiance avant de recevoir le leader pour la dernière journée en remportant largement Manu Ura 15-1.









