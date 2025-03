L’AS Vénus renoue avec la victoire

Tahiti, le 9 mars 2025 - L’AS Vénus avait à cœur de se racheter après sa défaite face à Pirae la semaine dernière, c’est chose faite depuis vendredi soir. Durant cette rencontre, les joueurs de Vénus ont montré un visage déterminé et offensif. Face à une équipe de Dragon diminuée, bien qu’à domicile, l'objectif était clair : prendre les trois points pour ne pas se laisser distancer dans la course au titre.



Le match de vendredi soir commence fort pour les visiteurs, l’AS Vénus mettant une pression constante sur la défense de Dragon dès les premières minutes. À la 7e minute, sur un coup franc parfaitement exécuté par Mana Emile Teniau, la défense de Dragon est lobée et le ballon trouve Kevin Babre qui, d'une tête bien placée, met le ballon sous la barre transversale : 0-1. Loin de se contenter de cette avance, Vénus accentue sa domination et double la mise deux minutes plus tard. Une nouvelle passe longue de Teniau qui cette fois-ci trouve Eddy Kaspard sur l'aile droite. L’attaquant centre parfaitement pour que son capitaine Teaonui Tehau en profite et marque dans un angle difficile : 0-2.



Les hommes de Timiona Asen tentent de réagir, mais les visiteurs continuent de dicter le tempo. À la 17e minute, après un centre mal dégagé par la défense de Dragon, Tauhiti Keck a une occasion en or mais son tir passe juste à côté du but. Cependant, la domination de l’AS Vénus est indiscutable, et à la 20e minute, après une ouverture lumineuse de Manuarii Paehau Manol Shan, kaspard centre à ras de terre pour le doublé de l’intenable capitaine des bleu et blanc, Teaonui Tehau, qui marque d'un tir imparable : 3-0. En l'espace de 20 minutes, Vénus a pris une nette avance.



L’AS Dragon, malgré une possession trop faible, tente quelques incursions. À la 25e minute, à la réception d’un centre, c’est Rayan Yansse Oue, l'attaquant de Dragon qui se retrouve seul face au gardien, mais son tir frôle le petit filet. Une minute plus tard, c’est au tour de Heimana Tavere qui tente sa chance de loin, mais son tir est contré et passe au-dessus de la barre transversale.



Les efforts de Dragon sont insuffisants, et à la 34e minute, Vénus alourdi le score. Kaspard, toujours aussi percutant, place une frappe précise qui termine au fond des filets : 0-4. Dragon refuse de se laisser abattre et parvient enfin à réduire l'écart à la 40e minute, grâce à une belle remontée de Yansse Oue le long de son couloir, qui trouve son capitaine Makalu Xowi dans la surface. Ce dernier place un tir croisé qui trompe le gardien de Vénus : 1-4.



À la mi-temps, ce score reflète parfaitement la domination de Vénus, mais Dragon reste combatif et espère un retour en deuxième période.



Vénus maintient son emprise



La deuxième mi-temps débute sur un rythme moins intense que lors du premier acte. Dragon prend l'initiative en créant une première occasion par l'intermédiaire de Xowi, mais la défense de Vénus veille au grain. Vénus, de son côté, se heurte à un gardien de Dragon, Jo Torohia, impérial qui réalise deux arrêts décisifs devant sa cage.



C'est finalement Dragon qui trouve le chemin du but en premier dans cette seconde période. Après une erreur du gardien de Vénus qui repousse un tir dans les pieds des attaquants adverses : Makalu Xowi, exemplaire vendredi soir, récupère le ballon et marque dans un but vide (2-4). Le match est relancé, il reste encore 25 minutes à jouer et Dragon n'a pas dit son dernier mot.



Cependant, c'est les joeurs de Mahina qui reprennent rapidement le contrôle. À la 60e minute, sur un centre millimétré de Manu Shan, Tauhiti Keck reprend parfaitement au second poteau et marque le cinquième but pour son équipe : 2-5. Le match reprend toute son intensité, avec les deux équipes déterminées à inscrire encore des buts, malgré l'écart déjà conséquent au tableau d'affichage.



Dans les dix dernières minutes, les deux formations continuent d'attaquer. Vénus n'a pas l'intention de relâcher la pression et bouclera le score à la 85e minute grâce à un centre parfait de kaspard, qui trouve au premier poteau Shan, très présent pendant ce match. “Ça nous tenait à cœur de gagner ce soir car c’est vrai qu’après la défaite de la semaine derrière, on s’est remis beaucoup en question. On voulait prouver que ce n’était qu’une erreur, et qu’on était toujours là pour aller chercher le championnat. On a marqué très vite pour se redonner confiance et on a retrouvé très vite notre jeu. On est vraiment satisfaits de notre match ce soir”, déclarait l’attaquant vedette de la soirée, à l’issue du match.



La coupe de Polynésie en ligne de mire



Vénus a livré une prestation impressionnante vendredi, avec une domination totale sur le match et surtout six buts marqués. Malgré une réaction tardive de Dragon, qui a montré du caractère, les hommes de Vénus n’ont jamais lâché leur emprise sur la rencontre. Ce succès important permet à Vénus de se remettre en selle après sa défaite de la semaine dernière et de garder une deuxième place au classement, surtout que ses adversaires directs, Pirae et Tefana se sont imposés lors de cette dernière journée. 4-0 pour Pirae face à Taiarapu et 4-2 pour Tefana face à Central. Quant aux joueurs de Dragon, ils conservent leur troisième place mais voient l’AS Tefana recoller à un point. Place à la coupe le week-end prochain chez les voisins de Mira. Une épreuve qui tient à cœur aux joueurs de Dragon : “Ce match était important pour préparer la rencontre de coupe le week-end prochain. On n’est pas bien rentrés dans le match ça nous a couté cher. Mais on a eu une très belle réaction en deuxième mi-temps ce qui prouve que le groupe a du caractère. On avait des absents importants, ce soir ; mais quand on aura retrouvé tout le monde il faudra compter avec nous”, déclarait le capitaine des orange et bleu Makalu Xowi. Une équiper de Dragon déterminé à rempoter pour la deuxième fois consécutive la coupe de Polynésie.



Dans les deux derniers matchs de cette journée, samedi, l’AS Tamarii Punaruu créait la surprise en allant s’imposer chez l’AS Mira 2 à 0 tandis que l’AS Pueu remportait son match à domicile contre Manu Ura 7-4.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 9 Mars 2025 à 11:57 | Lu 185 fois