L'AS Vénus prépare un nouveau recours contre la FTF

Tahiti, le 16 septembre 2020 - Le second recours en référé-suspension porté par l'AS Vénus contre la qualification de l'AS Tiare Tahiti pour le 7e tour de la Coupe de France a été rejeté mercredi pour cause d'irrecevabilité. Mais un nouveau recours est en préparation.



C'est la seconde tentative en justice par l’AS Vénus pour revenir dans la course et tenter de décrocher sa qualification au 7e tour de la Coupe de France 2020-2021 de football. Le recours en référé-suspension porté par le club de Mahina a été rejeté mercredi, pour vice de procédure. Pour le juge des évidences, l’action a en effet été engagée devant le juge administratif "sans être précédée de la saisine préalable obligatoire du Comité olympique de Polynésie française, à titre de conciliation", comme le prévoit une délibération de 1999 relative à l’organisation du monde sportif polynésien. "Dès lors et sans que l'association requérante puisse utilement se prévaloir du caractère de formalité impossible d'un tel recours préalable au seul motif que, précédemment saisi, le comité n'avait pas émis d'avis (...) ses conclusions (...) ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables", tranche l'ordonnance de référés.



"Un non-événement", pour Me Robin Quinquis. L'avocat de l'AS Vénus a déclaré mercredi qu'un nouveau référé-suspension était en préparation pour être déposé "dès que possible" : "L'ordonnance nous dit que le juge des référés ne peut pas statuer en l'absence d'une tentative de conciliation auprès du Comité olympique. Eh bien, nous avons envoyé aujourd'hui une lettre saisissant le COPF à titre de conciliation. Si nous ne l'avons pas fait dans le cadre de ce recours, c'est parce que nous considérions que c'est une démarche inutile. Le Comité olympique nous a déjà répondu en juillet dernier [lors d'un précédent recours, ndlr] qu'il ne peut pas intervenir."



L'AS Vénus demande la suspension de la décision du Comité exécutif de la Fédération tahitienne de football (Comex), réitérée le 29 juillet, qui qualifie d’office l’AS Tiare Tahiti pour le championnat français. Mais pour le club de Mahina les délais s'amenuisent après le rejet pour cause d'irrecevabilité de son recours en référés, mercredi. En effet, la communication du club tahitien qualifié pour disputer la Coupe de France doit être faite par les instances sportives polynésiennes à la Fédération française de football au plus tard dans 7 semaines, le 4 novembre prochain. Entre temps, l'AS Vénus devra obtenir gain de cause dans le cadre du nouveau référé-suspension en préparation. Et dans cette hypothèse, encore faudra-t-il que les derniers matchs du championnat de ligue 1 aient pu être disputés, pour que soit désigné régulièrement le club tahitien qui disputera la Coupe de France.



Le Comex avait acté l'arrêt des compétitions le 27 mai dernier, sur fond de crise Covid, alors que les phases finales du championnat de ligue 1 étaient encore pendantes. Dans la foulée l’instance dirigeante de la FTF avait décidé d'accorder au club de Moorea, troisième au classement provisoire de Ligue 1, le fameux ticket pour la Coupe de France. En principe, ce sésame aurait dû revenir au vainqueur de la Coupe de Polynésie. Quatre clubs étaient encore en lice pour espérer décrocher leur qualification : l’AS Vénus, l’AS Tiare Tahiti, l’AS JT et l’AS TAC. Pour le club de Mahina, tout était encore possible. Rappelons aussi que l'année dernière, l'AS Vénus avait décroché sa qualification pour le championnat français. Le club s'était incliné au 7e tour de la Coupe de France face au Racing Club de Besançon sur le score de 4-1.